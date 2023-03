A- A+

Economia Churrasco mais em conta: até o preço do filé-mignon caiu, além da picanha, contrafilé e costela Legumes, tubérculos e raízes também ficaram mais baratos no mês marcado pela alta da educação

O churrasco do fim de semana está garantido. As carnes ficaram mais em conta em fevereiro, conforme mostrou o IBGE nesta sexta-feira ao divulgar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), que ficou em 0,84% no mês.

As carnes em geral ficaram 1,22% mais baratas, mas a picanha (-2,63%), a alcatra (-2,50%), o filé-mignon (-1,77%) e a costela (-2,28%) foram os cortes nobres que ficaram mais baratos no mês passado.

Segundo gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, já ocorreu uma redução nos preços das carnes em janeiro, que foi mais pronunciado e generalizado em fevereiro. Isso pode ter sido reflexo do maior volume de oferta devido à suspensão da exportação de carne para a China após a descoberta de um caso de “vaca louca” no final do mês.

— O mercado de carnes tem tido uma maior oferta tanto de carne bovina quanto de frango. Isso teve um efeito mais forte no frango nos meses anteriores e agora teve um efeito maior nas carnes - explicou Kislanov.

O preço do produto ficou proibitivo nos últimos anos. O contrafilé tinha subido 30,9% em 2021 e a picanha, 17,36%.

Mas os vegetarianos também podem comemorar. A batata assada na brasa também pode ganhar espaço no churrasco. O preço caiu 11,57% em fevereiro, já o tomate ficou 9,81% mais barato. Os preços de legumes, tubérculos e raízes caíram 8,08%.

A educação foi o vilão do mês. Os itens do grupo subiram 6,28%, em especial para ensino médio em 10,28%.

Veja também

Banco Central Haddad diz que Banco Central autônomo precisa ter 'abstenção à política partidária'