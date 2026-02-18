A- A+

TECNOLOGIA Chutes, cambalhotas e espadas: robôs roubam a cena em festival do Ano Novo Chinês de 2026 Apresentação com dezenas de humanoides executando golpes, quedas e movimentos inspirados nas artes marciais viraliza nas redes e marca salto tecnológico na robótica chinesa

Robôs humanoides chineses voltaram a dominar as redes sociais após protagonizarem uma apresentação de kung fu no tradicional Festival da Primavera da emissora estatal China Central Television (CCTV), considerado o programa de TV mais assistido da China.



Vídeos divulgados nesta terça-feira (19) pela Unitree Robotics no YouTube mostram dezenas de máquinas executando sequências complexas de artes marciais a poucos metros de crianças que também se apresentavam no palco, em Pequim.

Vestindo coletes vermelhos e o que a empresa chamou de “armadura pesada do Rei Macaco”, os robôs realizaram chutes, cambalhotas e manusearam nunchakus, espadas e bastões. Uma das sequências reproduziu movimentos instáveis e quedas para trás inspiradas no chamado “boxe bêbado”, estilo tradicional chinês conhecido pelo equilíbrio precário e pela recuperação rápida após quedas.

Assista:



Salto tecnológico em um ano

Segundo a Unitree, “dezenas de robôs G1 realizaram a primeira apresentação de kung fu em grupo totalmente autônoma de robôs humanoides do mundo (com movimentos rápidos), ultrapassando os limites de movimento e estabelecendo vários recordes”. A empresa destacou avanços em coordenação multi-robô e em sistemas de recuperação de falhas, quando a máquina consegue se levantar sozinha após cair.

O modelo G1 pesa 35 quilos, mede 1,32 metro de altura e conta com 23 graus de liberdade nas articulações. Equipado com sensor LiDAR 3D e câmera de profundidade, o robô integra um sistema de percepção que permite maior precisão nos movimentos. A companhia afirma que se trata de um dos humanoides mais avançados disponíveis comercialmente.

O desempenho foi comparado ao da edição anterior do evento, quando 16 robôs da empresa executaram uma coreografia mais simples, girando lenços e dançando. Para Georg Stieler, diretor-geral para a Ásia e chefe de robótica e automação da consultoria tecnológica Stieler, a evolução em apenas um ano é expressiva e evidencia o foco no desenvolvimento de softwares baseados em inteligência artificial, os chamados “cérebros” robóticos, com potencial aplicação futura em ambientes industriais.





Repercussão nas redes

Nos comentários do vídeo publicado pela Unitree, usuários demonstraram surpresa com o avanço. “Cinco anos atrás, isso seria ficção científica”, escreveu um internauta. Outro afirmou que, se não estivesse assistindo ao canal oficial da empresa, pensaria tratar-se de imagens geradas por inteligência artificial. Houve também quem reconhecesse ter subestimado a tecnologia em demonstrações anteriores.

Além da Unitree, outras três startups chinesas — Galbot, Noetix e MagicLab — exibiram seus produtos na gala realizada na segunda-feira em Pequim, sinalizando a intensificação da corrida tecnológica no setor de humanoides.

A empresa já havia atraído atenção internacional em 2024 ao organizar o que chamou de primeiro torneio de boxe com robôs humanoides em tamanho real. À época, vídeos mostravam máquinas com luvas e capacetes tentando trocar golpes em um ringue, mas com dificuldade para manter o equilíbrio, contraste que ajuda a dimensionar a evolução apresentada agora.

Veja também