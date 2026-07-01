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FMotors Chuva e alagamentos exigem cuidados ao volante; veja como evitar acidentes Especialista alerta para riscos da pista molhada e orienta motoristas em alagamentos

As fortes chuvas que atingem diversas regiões do Brasil aumentam os riscos no trânsito e exigem atenção redobrada dos motoristas. Pista molhada, baixa visibilidade e alagamentos podem provocar acidentes e prejuízos mecânicos, especialmente quando o veículo não está com a manutenção em dia.

Segundo Ariane Campos, supervisora de Engenharia da Ford América do Sul, a segurança começa antes mesmo de ligar o carro.

“A prevenção de acidentes começa na manutenção do veículo. É fundamental verificar o estado dos pneus, o funcionamento dos limpadores de para-brisa, do desembaçador e dos faróis”, afirma.

Os pneus merecem atenção especial. O desgaste excessivo reduz a capacidade de escoamento da água e aumenta significativamente o risco de aquaplanagem.

“Esse efeito é muito perigoso e normalmente acontece em velocidades mais altas, acima de 90 km/h na estrada. Quanto maior a velocidade, mais difícil é controlar o veículo”, explica a especialista.

Menos velocidade

De acordo com Ariane, a primeira atitude ao enfrentar chuva intensa é reduzir a velocidade e dirigir de forma mais preventiva.

“A primeira regra ao dirigir na chuva é dobrar a atenção, reduzir a velocidade e antecipar as frenagens, pois a visibilidade fica reduzida e o atrito entre o pneu e o solo também é menor”, destaca.

A recomendação também inclui manter distância maior do veículo à frente, utilizar o farol baixo e evitar ultrapassagens desnecessárias.

“Frear antes de entrar nas curvas é muito mais seguro do que tentar corrigir a velocidade durante a manobra”, acrescenta.

Aquaplanagem

A combinação entre velocidade elevada, pista molhada e pneus desgastados pode fazer com que o veículo deslize sobre a camada de água, fenômeno conhecido como aquaplanagem. Nessa situação, os pneus perdem o contato com o asfalto e o motorista pode perder temporariamente o controle da direção e da frenagem.

“Esse efeito é muito perigoso e normalmente acontece em velocidades mais altas, acima de 90 km/h na estrada. Quanto maior a velocidade, mais difícil é controlar o veículo”, explica Ariane Campos.

A especialista destaca que pneus em bom estado são fundamentais para reduzir o risco. Sulcos desgastados comprometem a drenagem da água e diminuem a aderência ao solo.

“O Inmetro classifica o desempenho dos pneus em superfícies molhadas com notas de A a G. Quanto mais próxima do A, melhor a aderência durante a frenagem e a tração”, afirma.

Caso a aquaplanagem ocorra, a recomendação é manter a calma, retirar o pé do acelerador gradualmente e segurar o volante firmemente, evitando freadas bruscas ou movimentos repentinos que possam desestabilizar ainda mais o veículo.

Alagamentos

Se houver previsão de chuva forte, a recomendação é planejar o trajeto e evitar áreas historicamente sujeitas a alagamentos.

“Se o motorista já estiver no caminho, vale a pena procurar um local seguro e aguardar a tempestade passar”, orienta Ariane.

A travessia de áreas alagadas só deve ser feita quando o nível da água estiver abaixo da metade da roda do veículo. Nesses casos, a velocidade deve ser baixa e constante, sem parar no meio do trecho.

“Se o carro parar e a água atingir o motor, não tente religá-lo. Isso pode causar danos mecânicos importantes”, alerta.

Carros elétricos

Nos veículos elétricos, as orientações são praticamente as mesmas. Os sistemas de baterias possuem isolamento contra água, mas os limites de submersão indicados pelo fabricante devem ser respeitados.

“As pessoas costumam se preocupar com a eletricidade em contato com a água, mas não há risco de choque. Os sistemas de proteção interrompem automaticamente a ligação da bateria caso haja entrada de água”, explica.

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