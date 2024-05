A- A+

auxílio Chuvas no RS: governo federal anuncia crédito para família, empresas e pequenos agricultores Cerca de 80% dos municípios gaúchos foram afetados, com 336 cidades em estado de calamidade pública

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (9) que o governo federal anunciará uma proposta de facilitação de acesso a crédito para as famílias em situação de calamidade climática, empresas e pequenos produtores.

O Executivo está trabalhando em diversas frentes em relação à crise climática no Rio Grande do Sul. Cerca de 80% dos municípios gaúchos foram afetados, com 336 cidades em estado de calamidade pública, no que é considerado é o pior desastre ambiental da história do Rio Grande do Sul.

"Vamos anunciar uma medida importante agora de crédito para empresas, famílias, pequenos agricultores. No mesmo projeto, pensando nas famílias, vamos dizer assim, famílias e empresas. Mas já estamos estruturando também municípios" disse o ministro.

Ontem Haddad mencionou que a linha de crédito específica às famílias em situação de calamidade será abrangente, sem especificar quais bens materiais poderão ser comprados. Há situações em que as vítimas das enchentes precisam “reconstruir” a vida toda, menciona.

Nesta semana, além do projeto sobre o crédito especial, outra medida que está sendo avaliada trata da suspenção do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Ainda não foi definido um prazo.

O projeto tratar do pagamento diferenciado dos débitos com a União em caso de eventos de crise climática. Ou seja, não é específico para o RS e poderá ser aplicado em caso de outros desastres.

"Nós devemos anunciar na segunda-feira (projeto sobre a dívida), eu já falei ontem com o governador Eduardo Leite, tem alguns detalhes importantes que são mais formais, então a discussão não é volume de recursos, nós vamos fazer o que for necessário" declarou Haddad, também nesta quinta-feira

Veja também

combustíveis nucleares Eletronuclear: combustível usado não é rejeito e pode ser reciclado