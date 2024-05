A- A+

RIO GRANDE DO SUL Chuvas no RS: governo prepara linha de crédito de pelo menos R$ 10 bi para grandes empresas Financiamento será via BNDES e terá juros mais baixos

O governo federal deve anunciar na próxima semana uma linha de crédito voltada para grandes empresas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O número ainda não está fechado, mas deve superar R$ 10 bilhões, de acordo com integrantes do Ministério da Fazenda.

O objetivo principal do governo é socorrer grandes empresas do setor industrial e do agronegócio, que não haviam sido contempladas nas primeiras medidas de crédito anunciadas pelo governo há 15 dias — voltadas para pequenos negócios. O anúncio deve ser feito pelo ministro do Desenvolvimento e Indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin.

A linha de crédito deverá ser via BNDES, que receberá recursos da União para equalização de taxas e oferecer juros baixos. Mas não haverá garantias do Tesouro. Como há um decreto de calamidade em vigor, esses gastos não contarão para aferição da meta fiscal.

Como o governo já anunciou medidas para pessoas físicas e pequenas empresas, as novidades para grandes companhias é vista como conclusão desta etapa de auxílios.

