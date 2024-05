Chuvas no RS: medida de crédito para famílias comprarem bens materiais terá ''efeito amplo''

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (8)) que o projeto de lei prevendo uma linha de crédito específica às famílias em situação de calamidade climática será abrangente, sem especificar quais bens materiais poderão ser comprados.

O projeto está na Casa Civil e precisa passar pela avaliação de Lula. Haddad fala na “reconstrução da vida toda”, para algumas das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em conversa com jornalistas, o ministro foi questionado sobre quais tipos de compras de bens estão sendo consideradas na abertura deste crédito especial - que terá direcionamento às famílias de baixa renda.

– É (uma medida) ampla. Nós temos que fazer uma medida ampla para depois fazer uma avaliação concreta sobre o que vai precisar. Pelo que estamos acompanhando, estamos falando da reconstrução de uma vida toda. Uma tragédia exige previdências mais abrangentes – afirmou.

O governo está trabalhando em diversas frentes em relação à crise no Rio Grande do Sul. Nesta semana, além do projeto sobre a linha de crédito, outra medida que está sendo avaliada trata do pagamento da dívida do RS com a União.

– A questão de uma linha de crédito subsidiada, com muita responsabilidade, é para permitir que as pessoas reconstruam suas vidas; do ponto de vista material muitas pessoas perderam tudo – declarou Haddad, mais cedo, em entrevista a rádios.

