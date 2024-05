A- A+

rio grande do sul Chuvas no RS: saiba como ter acesso ao seguro desemprego extra Pagamento será feito de maio a outubro

O governo Lula anunciou na quinta-feira (9) um pacote de medidas de auxílio financeiro ao Rio Grande do Sul. Ao todo, as iniciativas representam um impacto de R$ 50,9 bilhões.

Na lista está a liberação, entre maio e outubro, de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego. Isso para os desempregados que já estavam recebendo antes da decretação de calamidade.

Pelas estimativas, serão atendidos 140 mil trabalhadores formais desempregados, com impacto de R$ 495 milhões.

Esse benefício é tradicionalmente pago de três a cinco parcelas, de acordo com o tempo trabalhado. A Caixa é quem faz o pagamento. Assim, quem receberia três parcelas, por exemplo, receberá cinco.

Os trabalhadores podem fazer a solicitação pelo portal Gov.br; aplicativo Carteira de Trabalho; ou nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Para os trabalhadores assalariados, foram anunciadas mais duas medidas específicas. A antecipação do cronograma de pagamento de abono salarial 2024, com liberações de valores ainda em maio, que assistirá 705 mil trabalhadores com carteira assinada.

O outro anúncio é a prioridade no pagamento da restituição do Imposto de Renda para declarantes, atingindo 1,6 milhão de potenciais restituições, com impacto estimado em R$ 1 bilhão.

Veja também

copom "Não tem uma bancada bolsonarista e uma bancada lulista no BC", diz Haddad a jornal