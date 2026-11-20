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ALEERTA Ciberataque a provedor do JPMorgan, Visa e Mastercard expõe dados de clientes JPMorgan Chase afirmou que nenhum de seus serviços foi afetado e que o incidente não está relacionado aos problemas nos sistemas de informática

JPMorgan Chase, Visa e Mastercard informaram, na quinta-feira (19), que um provedor de serviços sofreu um ataque cibernético que expôs dados de clientes; no entanto, as três empresas garantiram que nenhuma informação financeira foi acessada.

"Tomamos conhecimento de que um de nossos provedores de serviços foi alvo de um ataque cibernético", informou o banco americano JPMorgan Chase na rede social X, sem identificar a empresa afetada.

Segundo o banco, "os invasores acessaram determinados dados de marketing armazenados por esses provedores, os quais poderiam incluir nomes e endereços de e-mail de alguns clientes".

O JPMorgan Chase afirmou que nenhum de seus serviços foi afetado e que o incidente não está relacionado aos problemas nos sistemas de informática enfrentados pelos clientes no início desta semana.

Nos últimos dias, JPMorgan Chase, United Airlines e até mesmo a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) registraram interrupções em seus sistemas de informática.

Um grupo de hackers chamado n0n assumiu a autoria do ataque contra o provedor e publicou documentos que supostamente sustentam suas alegações, informou à AFP a empresa de cibersegurança SOCRadar.

A SOCRadar esclareceu que não conseguiu verificar, de forma independente, a autenticidade dessas alegações.

Segundo a empresa, o grupo surgiu na Rússia em setembro e afirma ter hackeado cerca de 200 companhias em todo o mundo.

A Visa declarou estar "ciente dessas informações" e indicou que o incidente estava relacionado a um provedor sediado na região da Ásia-Pacífico.

"Os sistemas da Visa não estiveram envolvidos nem foram afetados. Nenhum dado de pagamento, como números de cartão, foi comprometido", assegurou a empresa.

A Mastercard, principal concorrente da Visa, informou que o ataque "provocou a exposição de uma quantidade limitada de informações não financeiras relativas a titulares de cartões pertencentes a um programa específico de benefícios".

"Não houve qualquer impacto na rede de pagamentos da Mastercard nem na capacidade dos usuários de utilizar seus cartões", afirmou.

Acrescentou que suas equipes estão "trabalhando com o provedor para prestar apoio aos titulares de cartões afetados, conforme necessário".

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