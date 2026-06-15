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são joão 2026 Ciclo junino pode ser uma vitrine de oportunidades para empreendedores Devem ser injetados R$ 682 milhões adicionais na economia do estado no período, que envolve as pessoas pelo aspecto emocional da época, tornando-as mais suscetíveis às compras

Para além das comidas típicas, das quadrilhas e das festas coloridas, o período junino oferece aos pernambucanos a oportunidade de empreender e gerar renda extra. Durante o ciclo de festejos regionais, o Nordeste se torna um dos principais destinos culturais, gastronômicos e turísticos do país, cenário que presenteia os micro e pequenos empreendedores com a chance de apresentar os produtos e serviços para um grande volume de pessoas, que inclui os turistas que vêm visitar o estado nessa época do ano.

Levantamento realizado pelo Hub de Dados do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-PE) mostra que as festas juninas devem injetar pelo menos R$ 682 milhões adicionais na economia pernambucana durante o ciclo junino deste ano.

Na avaliação de especialistas, o período funciona como cartão de visitas para os empreendimentos. E, com a organização certa, esse pode se tornar um momento muito favorável para as vendas, afinal, as pessoas estão envolvidas pelo aspecto emocional da época e se tornam mais suscetíveis às compras.

Estratégias

O ciclo junino é um dos períodos de maior visibilidade e captação de clientes do ano. Conforme dados do Observatório do Turismo de Pernambuco, vinculado à Secretaria de Turismo e Lazer e à Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), mais de 1,6 milhão de turistas e excursionistas estiveram presentes no estado durante o período junino de 2025, fato que amplia o número de consumidores no território pernambucano.

Ângela Burity diz que a visibilidade trazida pelo período junino contribui para a publicidade direta e indireta do empreendedor. Foto: Acervo pessoal

Para aproveitar essa janela de oportunidade, a consultora empresarial e especialista em gestão da qualidade e produtividade Ângela Burity Pereira recomenda que o empreendedor investa na abordagem ao consumidor.

“Nas estratégias de comunicação para o público local, deve-se destacar a tradição e utilizar as redes sociais locais e grupos de bairro. Já em relação aos turistas, é importante destacar a identidade pernambucana, oferecer informações turísticas e divulgar em plataformas de viagens e hashtags regionais”, explica.

A estratégia já é adotada pela empreendedora Rosana Soares, que vende acessórios femininos e infantis. Ela investe em narrativas que aproximam clientes da história do São João e do Nordeste, instigando-os a criar um vínculo afetivo com os produtos.

“Quando vou vender para eles (turistas), conto histórias sobre a nossa cultura, sobre os significados da festa de São João, e eles se envolvem. Perguntam muito pelo cacto, por exemplo, que eu gosto de botar nas peças, e eu conto que é o alimento do gado na seca. Eles ficam bem interessados”, revelou.

Onde vender?

Outra técnica fundamental é definir os pontos de venda. Para isso, o empreendedor deve identificar qual o público-alvo e escolher locais com maior concentração de consumidores. Rosana, por exemplo, percebeu que expor seus acessórios autorais na escola onde a filha estuda atrai a atenção das mães e das crianças da comunidade. A microempresária também vende em feiras no centro do Recife.

“Vendo a muitos turistas nas feiras do Recife, pois eles se concentram muito ali, e eu me comunico muito com eles. Também coloco meus produtos no carro do meu marido, que é motorista de aplicativo, pois os passageiros conhecem meus produtos, pegam meus cartões de visita, e eu descubro as impressões dos clientes sobre os acessórios”, complementa.

Rosana Soares investe em narrativas que aproximam clientes da história do São João e do Nordeste. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O período junino também abre possibilidades para inovar nas técnicas de comercialização dos produtos. Dentro do marketing, por exemplo, tem-se trabalhado cada vez mais a ideia de cross-marketing, que consiste na criação de parcerias entre negócios que apresentam um público muito parecido, mas que não concorrem.

Nessas parcerias, os empreendimentos podem realizar ações temáticas de venda, oferecendo ao consumidor amostras grátis, promoções e combos de produtos. Além de ofertar uma maior variedade de opções para os clientes, a cooperação é positiva para os empreendedores que buscam economizar nas operações, visto que os custos de estrutura e publicidade podem ser divididos.

O gestor de mercado digital do Sebrae-PE e mestre em gestão, inovação e consumo, Omero Galdino Jr., orienta os pequenos empresários pernambucanos a criarem, para o período junino, opções de produtos de entrada.

“Também é importante oferecer produtos de entrada, com valores mais acessíveis, para que o cliente sinta que pode começar a jornada de compra a partir desse produto”, defende. Essa técnica é interessante para que os consumidores tenham a oportunidade de experimentar uma peça mais simples e se sintam encorajados a voltar para comprar produtos maiores e mais caros.

Os festejos juninos duram cerca de um mês. Para os empreendimentos locais, porém, o retorno oferecido por esse período pode durar o ano todo.



A consultora Ângela Burity Pereira esclarece que, logo após o fim de junho, o empreendedor deve focar em dois fatores: fidelizar os novos clientes conquistados e reinvestir parte do capital adquirido com as vendas do período.

“Para fidelizar clientes, é importante enviar mensagens de agradecimento e informar sobre as novidades, além de oferecer benefícios exclusivos os clientes cadastrados. E o empreendedor deve separar entre 30% e 60% (do caixa junino) como reserva para os meses mais fracos de movimento, quitar dívidas e investir em melhorias de equipamentos, reformas e divulgação”, argumenta a especialista.

Orientações

O ciclo junino já começou em Pernambuco, mas não é tarde para os empreendedores que ainda não se organizaram. Para aqueles que se encontram perdidos, o gestor do Sebrae-PE Omero Galdino Jr. aconselha a seleção de poucos produtos para vender durante o festejo. Com um prazo curto para o planejamento das vendas, focar em poucas peças facilita a produção e o marketing.

“É importante focar em operações que gerem caixa rápido para, por exemplo, clientes já fidelizados, pois o processo de venda é mais fácil. Também é bom não ter muitas opções (de produtos), para fazer uma operação mais redondinha, além de fazer um tráfego pago hiperfocado em uma área de até dois quilômetros”, orienta Galdino.

Omero Galdino Jr. aconselha a seleção de poucos produtos para vender durante os festejos. Foto: Acervo pessoal

Para quem precisa de ajuda especializada para programar o período junino, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE) faz atendimentos de orientação empresarial nos polos Caruaru, Petrolina, Recife, Cabo de Santo Agostinho e Serra Talhada.

Além dessa ação, desde 2025, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE-PE) oferece o “Arrasta Cred”, linha de crédito destinada a profissionais autônomos e pequenas empresas que abrem negócios durante as festas de São João. São empréstimos com juros de 0,6% ao mês, com prazos de pagamento de até 24 meses. Para pessoas físicas, a linha de crédito oferecida é de R$ 3 mil, e para pessoas jurídicas, o empréstimo chega a R$ 21 mil. No ano passado, o valor disponibilizado em linhas de crédito foi de R$ 260.500,00.



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