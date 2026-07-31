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ORÇAMENTO

Cidades e Transportes são áreas mais beneficiadas por liberação de R$ 5,7 bi do orçamento

Governo reduziu contenção de despesas de R$ 23,7 bilhões para R$ 17,9 bilhões

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Esplanada dos Ministérios, em Brasília Esplanada dos Ministérios, em Brasília  - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva definiu, na quinta-feira (30), as áreas mais beneficiadas pelo desbloqueio de recursos do Orçamento deste ano. As pastas das Cidades e dos Transportes, que são ligadas a investimentos, foram as mais beneficiadas.

De acordo com o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, a contenção caiu de R$ 23,7 bilhões para R$ 17,9 bilhões, uma liberação de recursos de R$ 5,7 bilhões às vésperas do início da campanha eleitoral.

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Do total desbloqueado, cerca de R$ 4,5 bilhões se referem a despesas do Executivo e o restante a emendas parlamentares. O orçamento segue sem contingenciamentos, instrumento usado quando há insuficiência de receita para cumprir a meta fiscal.

Veja os ministérios mais beneficiados:

Os recursos foram desbloqueados porque houve uma redução de R$ 3,2 bilhões na previsão de despesas com benefícios previdenciários e também de R$ 3,2 bilhões na estimativa do BPC. Houve ainda queda de R$ 4,2 bilhões com as despesas de pessoal e encargos sociais.

Por outro lado, houve aumento dos gastos obrigatórios com controle de fluxo, notadamente de saúde, de R$ 3,4 bilhões, e na estimativa de abono e seguro desemprego, sobretudo com o seguro defeso (R$ 1,6 bilhão).

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