MUNDO Ciel Tower: Dubai terá hotel mais alto do mundo com 365 metros de altura; veja como será Edifício deve ser inaugurado até o fim do ano e terá jardim interno de 12 andares, além de vistas 360º para o Golfo Pérsico

Dubai, conhecida por sua arquitetura ousada e pelo maximalismo, deve inaugurar até o fim do ano a Ciel Tower, novo hotel de 365 metros de altura que será o mais alto do mundo, superando o atual recordista, o Gevora Hotel, também localizado no emirado, com 356 metros.

O projeto, assinado pelo escritório de arquitetura NORR, responsável pelo Atlantis The Palm, faz parte da Vignette Collection do grupo hoteleiro IHG. Com 82 andares e 1.004 quartos, incluindo 147 suítes, a torre ficará na região da marina de Dubai e oferecerá vistas privilegiadas para o Burj Khalifa, o arquipélago artificial Palm Jumeirah e o Golfo Pérsico.

Entre os destaques está um deque de observação no topo do prédio, além de um átrio-jardim com 12 andares de terraços verticais e ventilados, projetados para criar um espaço verde único em um arranha-céu desse porte. O complexo também contará com três restaurantes, bares, spa, academia, clube e um sky lounge panorâmico no 81º andar.





O Ciel Tower, um projeto hoteleiro de última geração em Dubai, exigirá um investimento de US$ 544 milhões e é apresentado como o mais alto do mundo — Foto: Reprodução

De acordo com a incorporadora The First Group e a engenharia China Railway 18th Bureau Group, as obras entraram em fase final. O lobby já está com mais de 65% concluído, as áreas de alimentação alcançaram metade da execução e os quartos já recebem a instalação de móveis. Mesmo antes da inauguração, a torre já foi premiada internacionalmente em categorias como melhor arquitetura hoteleira.





A Newsweek lembra que construções acima dos 300 metros são classificadas como “super arranha-céus” pelo Council on Tall Buildings and Urban Habitat, organização sem fins lucrativos que pesquisa tendências do urbanismo vertical. Para Dubai, a Ciel Tower reforça o status de vitrine mundial da arquitetura futurista e de destino que transforma luxo em espetáculo.





As comodidades incluirão o Ciel Observatory & Lounge no 81º andar e um distinto Sky Terrace na cobertura com piscina de borda infinita e bar — Foto: Reprodução

Dubai é reconhecido como um dos principais polos de negócios e turismo do mundo. Em 2024, a cidade recebeu um recorde de 18,72 milhões de visitantes internacionais, representando um aumento de 9% em relação ao ano anterior e reafirmando seu lugar entre os principais destinos turísticos do mundo. Ao mesmo tempo, as transações imobiliárias geraram um recorde de AED 761 bilhões (US$ 207 bilhões), com mais de 226.000 imóveis vendidos, marcando um recorde histórico para o emirado.

O hotel ainda está em construção e já recebeu diversos prêmios — Foto: Reprodução

