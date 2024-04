Cimed é a farmacêutica com maior crescimento do mercado nacional, aponta estudo

A- A+

A Cimed, terceira maior farmacêutica do país, liderou o Top 10 de empresas que mais cresceram nos últimos 12 meses em volume de vendas em sell-in, com avanço de 39% até fevereiro deste ano, enquanto o mercado como um todo registrou crescimento 12,03%, segundo levantamento da Consultoria Close-Up Internacional, divulgado nesta terça-feira (16).

Os números são corroborados pelos dados expressivos do balanço consolidado da Cimed referente a 2023. No período, a empresa apresentou faturamento recorde, de R$ 3 bilhões, com EBTIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 555 milhões, uma alta de 16%, e lucro líquido de R$ 291 milhões.

A farmacêutica produz marcas líderes de mercado, como o Cimegripe, além de antialérgicos como o Loratamed. Na área de consumo, a empresa é dona das marcas K-MED, linha de bem-estar sexual líder de mercado, Dermafeme, sabonete íntimo, Xô Inseto, repelente, e Carmed, hidratante labial mais vendido do Brasil.

Os genéricos e similares foram destaque no desempenho do último ano, com faturamento acima de R$ 1 bilhão, fatia equivalente a 38% da receita bruta da farmacêutica ou 53% de seu volume de vendas. No ano passado, a Cimed ainda inaugurou mais uma fábrica, em Minas Gerais, lançou 144 produtos, dentre eles o Carmed em parceria com a Fini e também a versão BFF - com Larissa Manoela e Maísa - além de ter aumentado o investimento em mídia com a estreia do patrocínio ao quadro The Wall, no Domingão com Huck.

A empresa também foi vencedora do prêmio Melhores e Maiores da Exame, na categoria na categoria Setor Farmacêutico e Beleza.

