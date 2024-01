A- A+

SERVIÇOS Cimed faz parceria com BTG Pactual para oferecer soluções personalizadas Os representantes da farmacêutica poderão utilizar benefícios exclusivos, que unem abertura de contas para pessoa física e jurídica e assessoria de investimentos disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

A Cimed, terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas, fechou uma parceria com o BTG Pactual para oferecer um pacote inédito de serviços aos mais de mil vendedores da farmacêutica, que inclui: abertura de contas para pessoa física e jurídica, em único ambiente digital, e assessoria de investimentos à disposição 24 horas por dia.

O objetivo da cooperação é disponibilizar soluções integradas para esses profissionais autônomos administrarem suas finanças com maior flexibilidade e autonomia.

Além da integração dos serviços, os vendedores parceiros terão outros benefícios, como: isenção de taxas para abertura e manutenção das contas, transferências, pagamento e agendamentos gratuitos e ilimitados e cartão nas modalidades silver ou black (com a última, há acesso a sala vip em aeroportos e taxas exclusivas em compras internacionais).



“Buscamos sempre proporcionar as melhores soluções para os nossos parceiros, e é por isso que escolhemos um banco de credibilidade e solidez, no qual acreditamos que vai tornar a administração dos recursos desses profissionais mais fácil e eficiente”, conta João Adibe, CEO da Cimed.

“Estamos muito felizes com a parceria, temos uma plataforma completa de soluções financeiras para empreendedores, desde serviços bancários até ferramentas de gestão, mais do que banco, nos posicionamos como um parceiro estratégico nos negócios de nossos clientes”, diz Gabriel Motomura, co-head do BTG Empresas.

