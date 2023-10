A- A+

FARMÁCIA Cimed lança novo produto anti-ressaca em evento realizado na última terça-feira (24) A farmacêutica conta com o cantor Nattanzinho como embaixador da nova marca

Na última terça-feira (24) foi anunciado, em um evento realizado na cidade de São Paulo, o novo produto do segmento anti-ressaca da farmacêutica Cimed, o Ressaliv, que contará com o cantor cearense Nattanzinho como embaixador da marca. A companhia deseja investir cerca de R$ 6 milhões em ações de marketing ao longo dos primeiros 12 meses de vendas do produto.

A farmacêutica investiu em torno de R$ 1 milhão para desenvolver a nova linha. A novidade estará disponível nas farmácias nos próximos meses, oficializando a estreia da companhia nessa categoria. A expectativa é conquistar cerca de 40% desse mercado até o final do ano que vem. A linha Ressaliv possui quatro produtos para serem consumidos antes e depois de eventos festivos. A Cimed produzirá cerca de 10 milhões de unidades do produto até 2024.

O CEO da Cimed, João Adibe Marques, afirmou que o segmento de produtos anti-ressaca tem um grande potencial no Brasil por ser um país festivo e com um povo acolhedor. Além disso, é super estratégico trazer Nattanzinho para representar a marca.

“Escolhemos o Nattanzinho por sua personalidade alto astral, que adora uma festa e momentos descontraídos com a família e amigos. Tem total sinergia com a marca, que tem como objetivo promover o bem-estar dos consumidores antes e depois de festas”, completa João Adibe.

“A Cimed acreditou na minha energia e música, e estou muito agradecido por isso. O Ressaliv não é só um produto, é uma solução para quem gosta de aproveitar a vida como eu. É ótimo saber que posso oferecer aos meus fãs produtos que podem ajudar a curtir uma noitada sem grandes preocupações”, disse Nattanzinho. O cantor vai ativar o lançamento do Ressaliv em seus shows e festas proprietárias. Ademais, ele vai gerar conteúdos sobre o produto nas suas redes sociais.

Veja também

Imposto Predial Territorial Urbano População tem até o dia 31 deste mês para incluir CPF em Notas Fiscais e garantir desconto no IPTU