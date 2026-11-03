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UFPE CIN-UFPE lança CInAgro, novo hub de inovação e tecnologia voltado ao agronegócio Evento de inauguração ocorrerá no dia 06 de novembro de 2026, integrando laboratórios, pesquisadores e o ecossistema agropecuário

O Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) anuncia o lançamento do CInAgro, novo hub de inovação e tecnologia para o agronegócio. O evento de inauguração ocorrerá no dia 06 de novembro de 2026, das 9h às 17h, no próprio CIn-UFPE, apresentando a iniciativa à comunidade acadêmica e ao mercado.

A programação de lançamento conta com rodadas de negócios, palestras da XP Investimentos e da Mineia Otsuka, exposição de soluções tecnológicas por laboratórios do CIn-UFPE, empresas consolidadas e startups. Para participar, é possível realizar a inscrição gratuita através do formulário.

O novo hub nasce como uma Unidade de Empreendedorismo e Inovação vinculada ao Parque Tecnológico e Científico da UFPE (Parque.TeC UFPE). O CInA-gro tem como missão conectar as competências científicas e tecnológicas de excelência do CIn aos diversos atores do setor agropecuário, incluindo produtores, cooperativas, empresas, governo, investidores e agências de fomento.

O objetivo da unidade é atuar como um elo estratégico para transformar as demandas reais do campo em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I). A criação do CIn-Agro é também uma resposta ao comitê do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) da Comissão Gestora Estadual para Inovação Agropecuária de Pernambuco (CGEIA-PE), do governo do estado.

O comitê, que busca compreender e solucionar os problemas da agricultura pernambucana em sete frentes, conta com a participação do professor Victor Medeiros, do analista de cooperação e inovação Eduardo Morais e dos alunos de pós-graduação do CIn-UFPE Sérgio Ferreira e Anderson Praxedes como parte da governança e produção de relatórios.

A iniciativa vem para potencializar áreas como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), robótica, ciência de dados e visão computacional aplicadas ao agronegócio e ao meio ambiente. Pesquisadores do CIn-UFPE já desenvolvem projetos focados em agricultura de precisão, sustentabilidade, previsão de safras, sistemas embarcados e monitoramento animal, soluções que agora ganharão escala por meio do hub.

A gestão do CIn-Agro é coordenada pelos professores Stefan Blawid e Victor Medeiros (coordenador e vice-coordenador, respectivamente). O hub atua em parceria com a Coordenação de Cooperação e Inovação do CIn, liderada pelos professores Juliano Iyoda e Cléber Zanchettin. A equipe conta ainda com Thais Mendonça no setor de Fomentos e Eduardo Morais conduzindo Parcerias e Articulação Institucional.



O professor Victor Medeiros destaca que o lançamento do CIn-Agro representa:

“A criação de uma conexão direta entre quem pesquisa e quem produz. Muitas vezes, o pesquisador não conhece as dores reais dos produtores, e o produtor não sabe o que a universidade pode oferecer. A ideia é que o conhecimento produzido na academia chegue de maneira mais fácil ao campo e gere resultado em produtividade e sustentabilidade”.

Programação de lançamento

O evento do dia 06 de novembro contará com uma programação descentralizada em múltiplos espaços do CIn-UFPE, incluindo o Anfiteatro, o Bloco E, a Sala de Convivência e o Auditório-E211.

O evento envolverá a participação de projetos e laboratórios reconhecidos do centro, como o LIVE (Vehicle Innovation Laboratory), laboratório de inovação dedicado a desenvolver projetos para cidades inteligentes, o Voxar, laboratório de pesquisa em compreensão espacial, análise de comportamento, Realidade Virtual e Aumentada, e o RobôCin, grupo de pesquisa em robótica com prêmios mundiais.

Confira a programação completa:

Anfiteatro

10h - 11h - Abertura solene do evento

11h - 12h - Apresentação de tecnologias desenvolvidas por professores do CIn-UFPE

13h - 14h - Palestra - Desenvolvimento do agronegócio regional e o reflexo no mercado internacional - (XP INVESTIMENTOS)

14h - 15h - Palestra - Exportar grão ou exportar valor? O agronegócio brasileiro e a reforma tributária (Kennedy Eduardo)

15h - 16h30 - Palestra - Mineia Otsuka

16h30 - 17h - Palestra - Inteligência territorial em apoio ao AGRO - Do georreferenciamento à análise para exportação (Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) - Felipe Alves)

Estacionamento de motos

Exposições durante todo o dia (9h às 17h)

Tratores da John Deere

Caminhonetes

Motos da Yamaha

Produtos de Startups

Exibição do LIVE

Exibição do RobôCIn

Exibição do Voxar

Exibição do ITEP

Serviço:

Evento: Lançamento do CInAgro

Data: 06 de outubro de 2026Horário: 9h às 17h

Local: Centro de Informática da UFPE (Av. Jornalista Aníbal Fernandes, s/n, Cidade Universitária, Recife - PE)

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