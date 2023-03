Cinco apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena e levam R$ 30,3 mil cada

A- A+

Cinco apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco dos seis números do concurso 2.572 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (11) pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Cada uma levará para casa o prêmio de R$ 30.374,16. Ao todo, 101 apostas no Brasil fizeram a quina.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 07 - 15 - 22 - 24 - 50.

Duas das apostas vencedoras em Pernambuco foram do Recife, sendo uma feita em loterias de canais eletrônicos e a outra, na Loto Shopping, que fica em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

Outra aposta premiada foi feita na cidade de Flores, no Sertão do Pajeú de Pernambuco, também em loterias de canais eletrônicos.

A quarta aposta saiu para Gravatá, no Agreste Central do Estado. Essa foi feita na Gravatá Loterias. E a última foi da Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana no Recife, feita na Itamaracá Loterias.

Com exceção da aposta de Itamaracá, que foi um bolão com seis cotas, as demais apostas foram simples.

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal da Mega acumulou: o próximo concurso está estimado em R$ 16 milhões.

Esta semana a Mega-Sena terá três sorteios, na Mega Semana da Mulher, que serão na terça-feira (14), quinta-feira (16) e sábado (18). Regularmente, os concursos são às quartas e sábados.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Os sorteios são às 20h. A aposta simples custa R$ 7,50

