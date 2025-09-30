Cinco das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até agosto, aponta IBGE
Na passagem do trimestre terminado em maio para o trimestre encerrado em agosto, as maiores reduções foram na ocupação em serviços domésticos, indústria e transporte
Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em agosto, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na passagem do trimestre terminado em maio para o trimestre encerrado em agosto, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-174 mil), indústria (-41 mil), transporte (-17 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-7 mil) e comércio (-55 mil).
Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (323 mil), outros serviços (46 mil), agricultura (333 mil), alojamento e alimentação (3 mil) e construção (144 mil).
Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações no comércio (217 mil), indústria (318 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (760 mil trabalhadores a mais), construção (72 mil pessoas), outros serviços (101 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (293 mil) e transporte (311 mil). A agricultura dispensou 33 mil pessoas, alojamento e alimentação demitiu 1 mil, e serviços domésticos, 187 mil.