Cinco das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até agosto, aponta IBGE

Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em agosto, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em maio para o trimestre encerrado em agosto, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-174 mil), indústria (-41 mil), transporte (-17 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-7 mil) e comércio (-55 mil).

Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (323 mil), outros serviços (46 mil), agricultura (333 mil), alojamento e alimentação (3 mil) e construção (144 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações no comércio (217 mil), indústria (318 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (760 mil trabalhadores a mais), construção (72 mil pessoas), outros serviços (101 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (293 mil) e transporte (311 mil). A agricultura dispensou 33 mil pessoas, alojamento e alimentação demitiu 1 mil, e serviços domésticos, 187 mil.



