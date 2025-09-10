A- A+

GRUPOS Cinco dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em agosto

Cinco dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 10.

Houve recuos em Alimentação e bebidas, queda de 0,46% e impacto de -0,10 ponto porcentual; Habitação, -0,90% e impacto de -0,14 ponto porcentual; Transportes, -0,27% e impacto de -0,06 ponto porcentual; Artigos de residência, -0,09% e impacto de 0,00 ponto porcentual; e Comunicação, -0,09% e impacto de 0,00 ponto porcentual.

Na direção oposta, os preços subiram em Vestuário (0,72%, uma contribuição de 0,03 ponto porcentual), Despesas pessoais (0,40%, impacto de 0,04 ponto porcentual), Saúde e cuidados pessoais (0,54%, impacto de 0,07 ponto porcentual) e Educação (0,75%, impacto de 0,05 ponto porcentual).

Em agosto, 13 das 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram quedas de preços. O resultado mais brando foi verificado em Goiânia e Porto Alegre, ambos com deflação de 0,40%, enquanto o mais elevado ocorreu em Vitória, com alta de 0,23%.

