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Bancos Cinco em cada dez brasileiros adultos estão inadimplentes no Brasil, aponta Serasa Número de negativados chega a 83,3 milhões no país, com dívidas puxadas por bancos e cartões de crédito; mutirão amplia renegociações com milhões de ofertas e descontos adicionais para consumidores.

Cinco em cada dez brasileiros adultos estão inadimplentes no país. Dados mais recentes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas mostram que o Brasil alcançou 83,3 milhões de consumidores negativados em abril, um aumento de 0,67% em relação ao mês anterior. Isso representa mais de 555 mil novos inadimplentes e equivale a 50,81% da população adulta brasileira.

Ao todo, os consumidores acumulam cerca de 342 milhões de dívidas negativadas, que somam mais de R$ 568 bilhões. O valor médio devido por pessoa chegou a R$ 6.814,39, montante superior a quatro salários mínimos.

As dívidas ligadas ao setor financeiro seguem liderando o ranking da inadimplência. Bancos e cartões de crédito concentram 27,5% dos débitos registrados no país. Em seguida aparecem as contas básicas, como água, luz e gás, com 21%, além das financeiras, responsáveis por 19,8% das pendências.

Segundo a diretora da instituição responsável pelo levantamento, Aline Maciel, o aumento contínuo da inadimplência reflete as dificuldades enfrentadas por muitas famílias para reorganizar o orçamento diante do alto custo do crédito.

De acordo com ela, muitos consumidores recorrem a modalidades emergenciais, como cartão de crédito e cheque especial, para cobrir despesas do dia a dia ou compensar perda de renda, o que acaba ampliando o endividamento.

Para estimular a renegociação das dívidas, foi ampliada uma ação nacional que reúne condições especiais de pagamento e descontos extras. A iniciativa inclui ofertas vinculadas ao Desenrola Brasil e mobiliza instituições financeiras, securitizadoras e empresas do varejo.

Mais de 11 milhões de consumidores podem acessar cerca de 34 milhões de ofertas disponíveis em canais digitais, com descontos adicionais que podem chegar a R$ 200 para pagamentos à vista, além dos abatimentos já concedidos pelas empresas participantes.

A expectativa é facilitar acordos mais acessíveis e ampliar as possibilidades para que consumidores retomem o controle da vida financeira.

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