tecnologia Cinco meses de trabalho, "bike" elétrica e até viagem para Disney: o preço do iPhone 15 no Brasil Versão premium do aparelho vai custar R$ 14 mil. Com o dinheiro, também é possível comprar uma moto ou uma TV de 85 polegadas

A Apple lançou nesta terça-feira (12) as versões do iPhone 15 e informou que o aparelho pode custar no Brasil até R$ 14 mil em sua versão premium. Levando em consideração o rendimento médio do trabalhador brasileiro de R$ 2.935, seria preciso cinco meses de trabalho para juntar dinheiro para comprar o aparelho.

A versão mais simples custa a partir de R$ 7.299. Já a versão Pro inicia em R$ 9.299. O modelo 15 Pro Max, por sua vez, sai a partir de R$ 10.999 e pode chegar a R$ 14 mil.

Mas é possível usar esse dinheiro para outras aquisições. Desde motos e TVs até viagens para conhecer novos lugares. O Globo preparou uma lista com alternativas do que é possível comprar com o valor do iPhone.

Moto

Para fugir do trânsito e economizar gasolina, um investimento possível com os R$ 14 mil é uma moto. A Honda, por exemplo, possui modelos, como a Elite 125 que custa a partir de R$ 12.580, que prometem ter baixo consumo de combustível.

"Bike" elétrica

E se o valor do combustível ainda for uma questão, o valor do iPhone permite comprar uma bicicleta elétrica. O modelo Cruiser Baer Mate da Lev, com retrovisores, cadeado e kit de suporte é vendido por R$ 13.104 no site da marca. A bicicleta tem sete velocidades, a máxima é de 25 km/h.

Notebook

Mais uma opção é investir em outro aparelho tecnológico, como um notebook. A Dell, por exemplo, vende em sua loja virtual o modelo Notebook gamer Alienware m16 por R$ 13.896,00. A marca diz que o aparelho possui alta velocidade e desempenho, além de processadores Intel® Core™ de 13ª geração e placas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ Série 40.

Televisão

Os R$ 14 mil permitem também que o brasileiro compre uma televisão de 85 polegadas. A Samsung vende em sua página na internet a Smart TV 85" Crystal UHD 4K por R$ 11.499. A TV possui um streaming com cerca de 65 canais e tem uma plataforma de games com acesso a mais de mil jogos nas plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now.

Viagem para Disney

E se ainda com essas alternativas o iPhone for um opção, é possível viajar para comprá-lo. Em uma simulação feita no site da CVC, uma viagem de sete dias, com saída de São Paulo com destino a Disney custaria cerca de R$ 6.873. Com a diferença, é possível comprar em Orlando uma das novas versões do iPhone 15, cujo valor é a partir de a partir de US$ 799 com memória inicial de 128GB.

