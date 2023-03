Cinco mil funcionários da Volkswagen e General Motors entram em férias coletivas

A- A+

Essa segunda marca o início do período de férias coletivas, anunciadas pelas montadoras Volkswagen e General Motors (GM) para milhares de trabalhadores do interior paulista. A Stellantis — dona de marcas como Fiat, Peugeot e Citröen — também liberou dois turnos de trabalho nesta segunda, com retorno previsto para o dia 6 de abril.

Na fábrica da GM em São José dos Campos, a equipe de três mil funcionários (cerca de 80% da área de produção) volta apenas no dia 11 de abril, quando termina o ajuste na montagem da picape Chevrolet S10.

Já a Volkswagen confirmou dez dias de férias coletivas na fábrica de automóveis em Taubaté, para manutenção na linha de produção e por conta da instabilidade na cadeia de fornecimento.

Ao fim desses dez dias, um novo período de férias coletivas será adotado para 900 funcionários. Até o momento, as outras três fábricas da companhia no Brasil seguem operando normalmente.

A Hyundai também havia anunciado férias coletivas, que começaram no dia 20 de março e seguem até 2 de abril para os três turnos de produção e as equipes administrativas da fábrica de veículos em Piracicaba, interior de São Paulo, onde são produzidos os modelos HB20 e Creta.

Recentemente, durante apresentação dos números de produção e vendas de veículos, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, disse que a redução da taxa de juros é fundamental para a volta do crescimento do setor.

Se nós queremos crescer, retomar a indústria, com essa taxa de juros não vamos fazer. Engrossar o coro para redução dos juros é fundamental para o nosso crescimento, afirmou.

Fevereiro terminou com produção de 161,2 mil unidades, alta de 5,6% em relação a janeiro, quando foram produzidas 152,7 mil unidades. Já as vendas caíram em relação ao primeiro mês do ano. Foram 129,9 mil unidades vendidas frente às 142,9 mil em janeiro.

