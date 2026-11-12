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TECNOLOGIA Cinco pontos sobre a Nvidia, gigante de chips para IA Jensen Huang renunciou nesta quinta-feira (12) ao cargo de diretor executivo da empresa

A gigante tecnológica americana Nvidia começou como uma startup conhecida principalmente no mundo dos videogames, mas se tornou líder mundial em chips para inteligência artificial e um peso pesado em Wall Street, abalada agora pela renúncia de seu CEO.

Jensen Huang renunciou nesta quinta-feira (12) ao cargo de diretor executivo da empresa, dias depois de admitir que manteve um relacionamento extraconjugal com uma empresária chinesa suspeita de espionar para Pequim.

A seguir, cinco pontos sobre o grupo de Santa Clara, na Califórnia:

GPU, arma definitiva da Nvidia

Por trás dessas siglas se esconde o motor da nova geração de inteligência artificial generativa, aquela capaz de criar texto, música, imagens ou vídeo a partir de uma consulta em linguagem natural.

As chamadas Unidades de Processamento Gráfico (GPU, na sigla em inglês) funcionam como uma unidade de cálculo muito mais rápida e potente do que um microprocessador convencional (CPU).

Essas peças se tornaram um elemento indispensável para gerenciar em tempo real as solicitações dos usuários da IA generativa, que exigem o processamento de grandes quantidades de dados.

Segundo a consultoria TrendForce, o ChatGPT precisa de cerca de 30.000 GPUs para funcionar.

O Google também é um importante consumidor de processadores da Nvidia para sua atividade de computação em nuvem, assim como a Amazon e a Microsoft.





Mau-olhado

A empresa foi fundada em 1993 por três ex-funcionários de grandes grupos de informática: Jen-Hsun Huang (que agora atende por Jensen), Chris Malachowsky e Curtis Priem. No entanto, demoraram para encontrar um nome.

Em uma entrevista concedida à revista americana Fortune em 2017, Huang explicou que "Nvidia" vem das letras N e V que usavam nos nomes de seus arquivos, em referência a "Next Version" (próxima versão).

Eles acabaram escolhendo o termo latino "invidia" (inveja) para batizar a empresa, mas retirando o primeiro "i".

Mas "invidia" também pode ser associado ao conceito de "mau-olhado", um significado que se reflete no logotipo da empresa: um olho estilizado em verde e branco.



Dos videogames aos centros de dados

Após seu lançamento, a Nvidia se torna a primeira empresa dedicada exclusivamente a processadores gráficos, na esperança de aproveitar o auge dos videogames, que começam a oferecer animações mais sofisticadas e gráficos em 3D.

A Nvidia lançou a primeira GPU do mundo em 1999 e, com a revolução da internet, desenvolveu processadores adaptados a centros de dados.

Essas infraestruturas permitiram que empresas e pessoas físicas tivessem acesso a uma capacidade de computação até então reservada a poucos pesquisadores e grandes empresas de tecnologia.

Muito à frente da concorrência

Seus principais concorrentes no mercado de placas de vídeo são dois grupos americanos, AMD (Advanced Micro Devices) e Intel.

Segundo a consultoria Jon Peddie Research, a Nvidia representou cerca de 90% das GPUs autônomas fornecidas em todo o mundo durante o primeiro trimestre de 2026.

A Nvidia projeta seus processadores, mas não possui fábrica própria, ao contrário da AMD e da Apple.

O grupo é deliberadamente evasivo em relação à sua cadeia de suprimentos. Mas vários especialistas e veículos de comunicação afirmam que seu principal fabricante é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), referência mundial em semicondutores.

Em 2024, tornou-se a empresa com maior capitalização de mercado do mundo, embora atualmente dispute esse posto com a Apple e a Microsoft.

Jaqueta de couro

Nascido em Taiwan há 63 anos, Jensen Huang foi por mais de três décadas um executivo atípico, de estilo direto, fã de humor ácido e de aparência descontraída.

Como aconteceu com o cofundador da Apple Steve Jobs e seu suéter de gola alta, a jaqueta de couro que costumava usar nas apresentações da Nvidia tornou-se sua marca registrada.

Pouco depois de criar a empresa, Huang, defensor de assumir riscos, abriu mão de um contrato com a gigante dos consoles Sega para investir em um novo processador, capaz de ser competitivo no mercado de computadores pessoais, o que quase os levou à falência.

Nos últimos anos, ele foi em uma das vozes mais influentes do setor e tem defendido com firmeza os modelos de IA "abertos", livremente reutilizáveis e modificáveis, inclusive os chineses.

Ele sustenta que representam uma concorrência saudável em relação aos modelos fechados da OpenAI (ChatGPT) e da Anthropic (Claude).

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