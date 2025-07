A- A+

tarifaço Cinco produtos ameaçados pelas próximas tarifas de Trump As novas tarifas comerciais entram em vigor na sexta-feira (1º)

Os Estados Unidos se preparam para aumentar as tarifas sobre dezenas de parceiros comerciais na sexta-feira (1º), caso não cheguem a um acordo com o presidente americano, Donald Trump.

Os economistas alertam que o aumento das tarifas alfandegárias americanas ameaça aumentar os custos empresariais e os preços pagos pelos consumidores.

O risco é uma desaceleração do consumo, um dos principais motores da maior economia do mundo.

A maioria dos países latino-americanos foi submetida a um aumento tarifário do mínimo universal de 10% em abril, o que já preocupou produtores de vinho como a Argentina, produtores de mirtilo como o Peru, produtores de flores como a Colômbia, de camarão como o Equador e de salmão como o Chile.

Esse aumento também preocupa os exportadores de banana. Em 2024, os Estados Unidos importaram quase 2,8 bilhões de dólares (cerca de R$ 17,3 bilhões na cotação da época) em bananas, principalmente da Guatemala, Equador, Costa Rica, Colômbia e Honduras, segundo o Observatório da Complexidade Econômica (OEC).

Agora, as novas tarifas de Trump podem afetar uma variedade de produtos, de grãos de café e arroz a cacau e eletrônicos.

Esses são alguns dos produtos potencialmente afetados:

Café

Mais de 99% do café consumido por dois terços dos adultos nos Estados Unidos é importado, de acordo com a Associação Nacional do Café.

Os principais fornecedores de grãos de café são Brasil, Colômbia e Vietnã, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Trump ameaçou o Brasil, que representou mais de 30% das importações de café nos últimos anos, com tarifas adicionais de 50% a partir de 1º de agosto. Ele alegou uma "caça às bruxas" judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por tentativa de golpe de Estado.

Quanto à Colômbia, em 2023 os Estados Unidos foram o principal destino de suas exportações de café, segundo a OEC, uma plataforma online de dados sobre atividades econômicas.

Até o momento, a Colômbia não recebeu uma carta da Casa Branca anunciando novas taxas além da tarifa universal de 10% aplicada a todos os produtos que entram nos Estados Unidos desde o início de abril.

Cacau

Os Estados Unidos são os maiores importadores de grãos de cacau, que vêm principalmente do Equador e da Costa do Marfim, segundo o USDA.

Até abril, o cacau equatoriano não estava sujeito a tarifas, mas a taxa mínima de 10% curiosamente o tornou mais competitivo, já que seu principal rival, a Costa do Marfim, sofreu uma sobretaxa de 21%.

Consoles de videogames

Este segundo trimestre marcou um período crucial para a fabricante japonesa Nintendo, que anunciou, em 2 de abril, que lançaria seu console Switch 2, mesmo dia em que o presidente Trump anunciou suas tarifas.

O lançamento, em junho, ocorreu durante a pausa tarifária de 90 dias. No entanto, em 1º de agosto, o preço do console, fabricado principalmente no Vietnã, país que aceitou uma tarifa alfandegária de 20%, poderá aumentar.

O preço do console, de 450 dólares (R$ 2.509 na cotação atual), poderá aumentar entre 75 e 100 dólares (R$ 418 e R$ 557), segundo várias estimativas.

Sua concorrente japonesa, a Sony, já aumentou o preço de seu console PS5 após os anúncios de 2 de abril e pode se sentir tentada a fazê-lo novamente, como a Microsoft fez com seu Xbox Series X.

Roupa e calçados

A grande maioria das roupas e calçados vendidos nos Estados Unidos não é fabricada localmente. Assim como na Europa, essas peças vêm do Vietnã, Bangladesh ou, cada vez mais, de países africanos como Quênia e Lesoto.

Esses países terão tarifas adicionais a partir de 1º de agosto.

Os produtos vietnamitas estarão sujeitos a um imposto de 20%, mas os de Bangladesh terão uma sobretaxa de 35%, que Daca espera reduzir para entre 15% e 20% antes da entrada em vigor das tarifas, segundo a imprensa local.

Quanto ao Lesoto, o impacto pode ser enorme, pois enfrenta tarifas alfandegárias de 50%.

Segundo a Associação Americana de Vestuário e Calçados, 20% das roupas importadas pelos Estados Unidos vêm do Vietnã e 11% de Bangladesh.

O Laboratório de Orçamento da Universidade de Yale estima um aumento médio de 37% nos preços das roupas.

Arroz jasmim

Os Estados Unidos são um grande importador de arroz, com aproximadamente 1,3 milhão de toneladas, segundo o USDA.

Mais de 60% de suas importações de arroz são de variedades aromáticas, principalmente jasmim da Tailândia e basmati da Índia e do Paquistão.

A Índia terá uma tarifa de 25% a partir de sexta-feira. A Tailândia enfrenta uma possível tarifa de 36% e o Paquistão, uma tarifa de 29%.

Os Estados Unidos também recebem quantidades menores de arroz de grãos médios e curtos da Ásia e da América do Sul.

