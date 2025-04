Cinco quartos, sete banheiros e duas cozinhas: conheça nova mansão de Mark Zuckerberg em Washington

A- A+

O bilionário Mark Zuckerberg, fundador da Meta, acaba de adquirir uma nova mansão em Washington, nos Estados Unidos, por US$ 23 milhões (equivalente a R$ 132,8 milhões). A propriedade, localizada a apenas 15 minutos da Casa Branca, foi comprada discretamente e inteiramente em dinheiro vivo em março por Zuckerberg e sua esposa, a médica Priscilla Chan.

Segundo confirmou um porta-voz da Meta ao jornal The Post, a aquisição foi motivada pelo desejo de Zuckerberg de estar mais próximo das questões políticas que envolvem a atuação da empresa na liderança tecnológica dos EUA.





— Mark e Priscilla compraram uma casa em DC, o que permitirá que Mark passe mais tempo lá enquanto a Meta continua o trabalho em questões políticas — afirmou.





O imóvel foi projetado pelo renomado arquiteto Robert M. Gurney, que demoliu a estrutura anterior no terreno para construir uma casa moderna com traços que respeitam o estilo tradicional do bairro. O projeto une três blocos interligados por passarelas de vidro, combinando um visual contemporâneo com elementos clássicos, como paredes de tijolos, janelas de aço e chaminés imponentes.

São mais de mil metros quadrados com cinco quartos, sete banheiros, duas cozinhas, três lareiras, uma quadra de basquete e até uma casa de piscina. Além disso, a residência se destaca por sua localização privilegiada em um dos bairros mais valorizados da cidade.

