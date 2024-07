A- A+

TURISMO Cingapura tem passaporte mais poderoso do mundo e um dos mais difíceis de conseguir; veja ranking Classificação feita pelo Henley Passport Index traz Japão, Finlândia e Áustria entre as principais colocações, com documentos muito exigentes

Três dos passaportes mais poderosos do mundo, classificados nesta terça-feira pelo Henley Passport Index, estão entre os países mais difíceis para se obter cidadania.



Os documentos internacionais das nacionalidades mais bem colocadas no ranking estão entre os mais cobiçados, pela facilidade e pelo acesso irrestrito em viagens ao exterior, dando acesso a quase 200 destinos.

O índice de passaportes, que classifica anualmente os documentos de viagem segundo o número de destinos que seus portadores podem acessar sem precisar de visto, nomeou Cingapura como o passaporte mais poderoso do mundo.

Os cidadãos de Cingapura têm acesso a 195 destinos de viagem — mais do que os cidadãos de qualquer outro país — e 169 a mais do que o passaporte mais fraco, o Afeganistão.







Cinco países estão empatados como os segundos países com passaportes mais fortes, incluindo o Japão, que está classificado entre os países mais difíceis para obter cidadania, de acordo com o Global Immigration Services.

Os futuros cidadãos devem viver no Japão por cinco anos antes de se tornarem elegíveis para obter um passaporte, devem passar em um teste de proficiência em japonês, e provar que serão capazes de sobreviver no país, além de serem forçados a renunciar a qualquer cidadania anterior. O processo pode levar meses ou anos, com diversos procedimentos no Ministério da Justiça.

Sete países foram classificados em terceiro lugar, e dois deles também estão entre os mais difíceis de obter: Áustria e Finlândia.

A Áustria exige uma década de residência contínua ou cinco anos de casamento com um austríaco, um teste de idioma e a renúncia à cidadania anterior. As pessoas podem se inscrever por meio da opção de cidadania por investimento, que permite inscrições de pessoas que fizeram investimentos econômicos significativos no país.

O processo na Finlândia pode levar anos para ser concluído após os requisitos serem atendidos, o que inclui proficiência em finlandês ou sueco, cinco anos consecutivos de residência, histórico de pagamento de impostos limpo e comprovante de estabilidade financeira.

Veja o ranking:

1. Cingapura

2. Alemanha, França, Itália, Japão, Espanha

3. Finlândia, Suécia, Luxemburgo, Holanda, Coreia do Sul, Áustria, Irlanda

4. Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Nova Zelândia, Suíça

5. Portugal, Austrália

O Afeganistão é classificado como o passaporte mais fraco do mundo, seguido pela Síria, Iraque, Iêmen e Paquistão. A lacuna de mobilidade global é a mais alta que já existiu, disse o presidente da Henley & Partners, Christian H. Kaelin, em uma declaração, com o país com a classificação mais baixa fornecendo acesso sem visto a apenas 26 países, em comparação com os 195 de Cingapura.

