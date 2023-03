Cinquenta municípios de Pernambuco têm limites reajustados; entenda por que e saiba quais são

A- A+

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na quarta-feira (29), mapas atualizados com os novos limites de 174 municípios do País, dos quais 50 são de Pernambuco [veja quais são no final do texto].

As mudanças na divisão político-administrativa dessas cidades aconteceram entre 1º de maio de 2021 e 31 de julho de 2022.

Pernambuco foi o segundo estado com maior número de mudanças nos limites municipais, atrás apenas do Rio Grande do Sul (61 municípios), e à frente do Paraná (47). Também houve alterações em Mato Grosso (seis), Maranhão e Rio Grande do Norte (três em cada), além de Tocantins e Goiás (dois em cada).

“As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado e encaminhados ao IBGE”, explica o coordenador de Estruturas Territoriais, da Diretoria de Geociências do IBGE, Roberto Tavares.

Veja a lista dos municípios:

Água Preta Alagoinha Amaraji Angelim Arcoverde Barra de Guabiraba Belém de Maria Belo Jardim Bonito Brejinho Buíque Cabo de Santo Agostinho Camocim de São Félix Capoeiras Catende Chã de Alegria Chã Grande Cortês Escada Floresta Gameleira Glória do Goitá Gravatá Ibimirim Inajá Itapetim Joaquim Nabuco Jucati Jupi Machados Manari Moreno Orobó Palmares Passira Pedra Pesqueira Poção Pombos Primavera Ribeirão Sanharó São João São Joaquim do Monte São José do Egito São Lourenço da Mata São Vicente Férrer Tupanatinga Venturosa Vitória de Santo Antão

+ O sites do IBGE traz todos todos os mapas atualizados - confira aqui, neste link.

Brasil ficou maior

O território brasileiro aumentou em 72,2 quilômetros quadrados em 2022. A constatação é de levantamento do IBGE. O estudo ajustou o total da área do país para 8.510.417,771 km².

Segundo o IBGE, o aumento do território deve-se a novos delineamentos de fronteira internacional em trechos do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O aprimoramento, complementa o IBGE, decorre da realidade física dos rios da região e está em conformidade com dados fornecidos pelas Comissões Demarcadoras de Limite do Ministério da Relações Exteriores.

