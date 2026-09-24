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Circuito Circuito Nelore de Qualidade avalia 1.536 animais e premia criadores em Canhotinho Sexta edição da etapa reuniu 51 pecuaristas e 60 lotes, segundo balanço apresentado pelo presidente da Masterboi, Nelson Bezerra

A sexta edição do Circuito Nelore de Qualidade em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, terminou com a premiação dos criadores que apresentaram os melhores resultados na avaliação de carcaças. Realizada nos dias 22 e 23 de setembro, na unidade da Masterboi, a etapa avaliou 1.536 animais de 51 pecuaristas, distribuídos em 60 lotes.

O evento reuniu mais de 300 produtores no Centro de Inovação, Tecnologia e Educação de Canhotinho (Citec). A programação contou com participantes de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), com parceria nacional da Matsuda e apoio da Masterboi em Canhotinho, o circuito realiza avaliações em diferentes estados brasileiros, além de etapas na Bolívia e no Paraguai.

Durante a avaliação, os animais são identificados nas propriedades antes do abate para a confirmação da raça. Na indústria, a equipe técnica verifica fatores como idade estimada pela dentição, peso e acabamento de gordura da carcaça. A partir desses critérios, cada animal recebe uma pontuação que contribui para o resultado final do lote.

Os dados podem ser utilizados pelos pecuaristas para acompanhar aspectos do desenvolvimento do rebanho, como precocidade, manejo nutricional e desempenho dos animais.

Participação

O presidente da Masterboi, Nelson Bezerra, destacou o aumento da participação de criadores desde o início das avaliações na unidade de Canhotinho. Segundo ele, a primeira edição, realizada após a inauguração do frigorífico, em 2022, contou com 67 animais de quatro pecuaristas.

Em 2025, foram avaliados 597 animais de 24 criadores. Já nesta edição, o número chegou a 1.536 animais e 51 pecuaristas.

Durante o encontro, Bezerra também informou que a unidade de Canhotinho está autorizada a abater até 920 bovinos por dia e atualmente opera com cerca de 800 animais. O presidente relatou ainda que a empresa passou por uma auditoria relacionada a uma possível habilitação para exportações à China. Até o momento, não há resultado anunciado sobre o processo.

A Masterboi apoia o Circuito Nelore de Qualidade em Pernambuco, Tocantins e Pará, estados onde mantém unidades frigoríficas. Segundo Bezerra, a empresa pretende ampliar a parceria para o Ceará, onde está em construção um novo frigorífico no município de Iguatu.

Avaliação

Responsável pelas avaliações em Canhotinho, o assistente técnico da ACNB Gabriel Galvão explicou que a análise permite ao produtor identificar características do rebanho e avaliar os resultados do trabalho realizado nas propriedades.

Segundo ele, os dados podem indicar, por exemplo, animais terminados em idade mais avançada, com peso abaixo do esperado ou com cobertura de gordura fora da faixa considerada adequada.

“É uma ferramenta para o próprio pecuarista ver como está sendo desenvolvido o seu trabalho”, afirmou.

O gerente executivo da ACNB, André Locatelli, destacou a atuação do Circuito Nelore de Qualidade junto à pecuária comercial. Durante o evento, ele ressaltou a parceria entre a associação, a Masterboi, a Matsuda e a Associação dos Criadores de Nelore do Nordeste para a realização da etapa em Canhotinho.

“Temos diversos projetos espalhados pelo país, várias frentes de trabalho, e o Circuito Nelore de Qualidade é uma delas”, disse.

Representando a Matsuda, o gestor comercial do grupo, Neto Brambilla, destacou o desempenho dos produtores nordestinos e defendeu maior visibilidade para a produção pecuária da região.

“O Brasil tem que conhecer o Nordeste”, afirmou. Segundo ele, investimentos em genética, pastagens e nutrição contribuem para os resultados observados na qualidade das carcaças avaliadas pelo circuito.

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