Ciro Nogueira diz que articula reunião de partidos para construir oposição à alta do IOF

O senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, disse nesta terça-feira, 10, que está articulando uma reunião de partidos no Congresso Nacional para construir oposição ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) decretado pelo governo federal, atualmente em discussão com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A declaração foi feita durante evento da holding financeira B.Side na capital paulista.

O presidente do PP, partido que possui o ministro André Fufuca no Ministério do Esporte, também criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Temos o ministro da economia mais desacreditado da história. Fica até difícil para eu fazer oposição, porque o próprio partido dele (PT) faz mais oposição do que eu", afirmou.

Sobre 2026, Nogueira disse que o que deve contribuir para a definição do candidato contra o petismo é a competitividade do mesmo. Segundo ele, ainda há vários nomes, como os governadores de São Paulo (Tarcísio de Freitas), Rio de Janeiro (Cláudio Castro), Minas Gerais (Romeu Zema), Paraná (Ratinho Júnior) e Goiás (Ronaldo Caiado).



