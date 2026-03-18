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CASO MASTER Ciro Nogueira promete renunciar caso comprovem seu envolvimento em fraudes no Banco Master Definido por Daniel Vorcaro como 'um dos grandes amigos de vida', senador afirmou conhecer 'todos os grandes empresários do país'

Mencionado nas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) prometeu renunciar ao seu mandato no Congresso Nacional caso ocorra o surgimento de denúncias que comprovem seu envolvimento nas fraudes.

Em meio às investigações do escândalo, o parlamentar passou a ser mencionado com mais força após seu nome aparecer em uma conversa de 2024, interceptada pela Polícia Federal, quando o banqueiro se referiu ao senador como "um dos meus grandes amigos de vida".

Na segunda-feira (16), Ciro justificou conhecer "todos os grandes empresários do país", mas alegou que tais relações não configuram proximidade.

"Conheço todos os grandes empresários do país. Sou convidado para jantares, palestras, encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear minha trajetória de vida é minha história, e podem ter toda a certeza: se surgir algum dia alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio ao meu mandato", afirmou o senador, nesta segunda-feira, ao ser questionado por jornalistas sobre o assunto.

Além disso, documentos obtidos a partir da quebra de sigilo telemático do empresário indicam que uma empresa ligada a Vorcaro chegou a reservar um helicóptero para transportar Ciro e Antonio Rueda, presidente do União Brasil, após ambos assistirem a corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro nega ter usado a aeronave e diz que saiu do local de van.

Ainda conforme as mensagens, Vorcaro também celebrou uma emenda do parlamentar a um projeto que favorecia o Banco Master. A emenda citada nas conversas foi apresentada por Ciro durante a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65 de 2023, que trata da autonomia orçamentária do Banco Central, e sugeria elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para até R$ 1 milhão.

Em nota enviada ao GLOBO no início deste mês, quando as conversas foram divulgadas, Ciro afirmou que "mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo", e ressaltou estar "tranquilo" quanto às investigações. Nesta segunda-feira, ele também ressaltou que não voltaria ao Piauí caso não tivesse "a confiança" de seus eleitores.

"Jamais vou voltar ao meu estado (Piauí) e olhar o povo da minha terra, olho no olho, se não tiver a autoridade e a confiança deles", completou.

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