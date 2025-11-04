A- A+

CÂMBIO Citi Brasil anuncia lançamento de nova plataforma para soluções de câmbio no País A nova plataforma permite que todo o ciclo de transação de câmbio possa ser realizado de forma 100% digita

O Citi Brasil anunciou nesta terça-feira, 4, o lançamento no País de sua plataforma global integrada de soluções de câmbio chamada de Velocity 3.0, com a oferta de operações digitais de câmbio para clientes.

Segundo o Citi, a nova plataforma permite que todo o ciclo de transação de câmbio possa ser realizado de forma 100% digital, o que inclui pesquisas, fechamento de transações e envio de documentos. Com isso, a liquidação de uma ordem de câmbio, que pode levar horas no formato tradicional, poderá ser realizada em alguns minutos, de acordo com o banco.

"O Brasil é uma das prioridades para o lançamento global da Velocity 3.0. Com a plataforma integrada, nossos clientes terão acesso a recursos avançados que estão ditando tendências em importantes centros financeiros como Nova York, Londres e Singapura", disse Eduardo Miszputen, Head de Global Markets no Citi Brasil.

Segundo o banco, o lançamento da plataforma no Brasil ocorrerá em etapas, tornando o país um dos primeiros a receber a nova versão, antes disponível apenas nos hubs globais do Citi.

