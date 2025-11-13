A- A+

Bet Clandestinidade atrapalha crescimento do mercado de apostas regulamentado IBJR aponta distorções concorrenciais e riscos ao consumidor; estudo mostra impacto econômico e liderança do Nordeste no segmento

Mais de 50% do mercado de apostas esportivas no Brasil permanece na clandestinidade, apesar da entrada em vigor da Lei 14.790/23, que regulamenta a modalidade lotérica de apostas de quota fixa (as bets ou apostas esportivas e jogos online) no Brasil, estabelecendo regras para a operação das empresas do setor, a tributação dos prêmios e a proteção dos apostadores.

O alerta foi feito nesta quinta-feira (13) pelo conselheiro e cofundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), André Gelfi, que visitou a redação da Folha de Pernambuco. Segundo ele, a operação irregular distorce a concorrência, aumenta riscos ao consumidor e compromete o desenvolvimento do setor regulado.

Gelfi afirmou que a persistência das plataformas não autorizadas sustenta práticas que violam regras de proteção ao usuário.

“Sites que operavam no Brasil antes da regulamentação, seguiram operando, sem uma licença. Isso tem relevância na dinâmica do mercado porque o site clandestino faz publicidade enganosa, abre conta para menores de idade, não paga imposto e não opera no Brasil. É uma dinâmica prejudicial à sociedade”, disse.

Ele destacou que comportamentos compulsivos e jogos de risco estão mais presentes no ambiente sem fiscalização. O IBJR está conduzindo um estudo para ter um diagnóstico específico na avaliação de padrões de compulsão no Brasil, uma vez que os estudos utilizados como referência ainda são, em grande parte, estrangeiros. Para o instituto, o fortalecimento da fiscalização e a ampliação do mercado formal são essenciais para reduzir riscos e garantir que o setor cumpra sua função econômica e social.

Pesquisa

Segundo um levantamento encomendado pelo IBJR à LCA Consultores e à Cruz Consulting, o mercado regulamentado pode movimentar até R$ 3,3 bilhões nos próximos anos. O Nordeste aparece como um dos polos mais relevantes, concentrando parte expressiva dos investimentos, da geração de empregos qualificados e da arrecadação das operadoras licenciadas.

Os investimentos iniciais somam R$ 885 milhões em capital social, com multiplicador estimado em R$ 3,74 para cada real investido. O setor emprega cerca de 15 mil pessoas no país, sendo 20% no Nordeste, que abriga 14 empresas ativas e 37 marcas autorizadas, incluindo a pernambucana Betnacional. As funções mais demandadas estão ligadas à tecnologia, análise de dados e design, com salários médios de R$ 5,8 mil, acima da média regional.

A massa salarial anual alcança R$ 135 milhões, com cerca de R$ 18 milhões destinados a encargos sociais como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Cada real em renda gerada pelo setor pode produzir até R$ 2,21 adicionais na economia.

Arrecadação

Para 2025, a pesquisa estima que o Nordeste concentrará parcela relevante dos repasses ao Fundo de Participação dos Estados (R$ 265 milhões) e ao Fundo de Participação dos Municípios (R$ 351 milhões). Somados aos recolhimentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o setor pode gerar R$ 1,7 bilhão em tributos distribuídos nacionalmente.

Regulação

A Lei 14.790/23 implantou regras como domínio obrigatório “.bet.br”, identificação por CPF, reconhecimento facial, rastreabilidade de pagamentos e definição prévia de limites de gastos pelo usuário. A publicidade de bônus de entrada foi proibida.

Gelfi afirmou que, apesar dos avanços, o setor tem sido tratado como “alvo fácil” para aumento de tributação em meio às metas fiscais do governo federal, embora responda por apenas 0,3% do PIB e 0,5% da renda familiar.

"Brasileiro não está gastando seu dinheiro todo com Bet e os números não mentem. Por sinal, agora, quando você faz o cadastro você tem que colocar um limite de valor que você quer gastar e haverá travas para que o usuário não passe disso", afirmou.

Operadoras

O Brasil conta hoje com 14 operadoras membros do IBJR. Entre elas bet365, Betano, Betfair, Betsson e BetNacional, além de empresas associadas ligadas a meios de pagamento, tecnologia e publicidade. O segmento investe cerca de R$ 1 bilhão em plataformas, equipes e ações de marketing. A expectativa do setor é que o mercado formal alcance mais de 70% de participação conforme avança a regulamentação de fornecedores e sistemas de pagamento.

