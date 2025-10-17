A- A+

Oferta Claro adiciona Prime Video e Disney Plus em nova oferta da Claro Tv+ Novidade atende aos anseios dos clientes por uma proposta única de entretenimento

A operadora Claro anunciou que passará a incluir as assinaturas do Prime Video e Disney+ na oferta principal da Claro tv+. A iniciativa é inédita uma vez que reúne Netflix, Globoplay, HBO Max, Apple TV+, Prime Video e Disney com canais de tv aberta e por assinatura em uma única experiência.

“Nós sempre buscamos ampliar os benefícios dos nossos serviços e incluir mais duas grandes plataformas de streaming na nossa oferta é mais uma prova de como colocamos isso em prática. Agora podemos dizer que somos um dos maiores hubs de conteúdo do Brasil e do mundo. Unimos conectividade e conteúdo em uma proposta única, atendendo os anseios dos clientes e fortalecendo indicadores-chave do negócio, ao mesmo tempo em que reforçamos o diferencial da Claro tv+ de concentrar todos os streamings em um só lugar, ativados e acessados pelo mesmo controle remoto. Acreditamos que inovar não é apenas lançar novos produtos, mas também aprimorar continuamente o que já oferecemos, com benefícios relevantes para o nosso cliente”, disse o diretor da Claro tv+, Ricardo Falcão.

Além do Prime Video, a assinatura contempla outros serviços da Amazon como Prime Gaming, Amazon Music e frete grátis nas entregas do e-commerce.

Confira abaixo os novos planos da operadora:

Plano Mensalidade Descrição Claro tv+ Box R$ 119,90 Opção mais completa, inclui decodificador, controle e comandos de voz da Alexa. Economia de até 55%. Claro tv+ App R$ 99,90 Acesso através de TV conectada ou outros dispositivos compatíveis. Claro tv+ Streamings R$ 69,90 Plano exclusivo para clientes Claro, reúne 5 streamings (Netflix, Apple TV+, etc.). Economia de 46%. Não inclui canais lineares.

Assinantes que já tenham contas nessas plataformas podem migrar suas assinaturas para a Claro, mantendo perfis, recomendações e histórico de consumo. Basta cadastrar o mesmo e-mail na hora de ativar os serviços pela Claro.



