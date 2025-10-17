Claro adiciona Prime Video e Disney Plus em nova oferta da Claro Tv+
Novidade atende aos anseios dos clientes por uma proposta única de entretenimento
A operadora Claro anunciou que passará a incluir as assinaturas do Prime Video e Disney+ na oferta principal da Claro tv+. A iniciativa é inédita uma vez que reúne Netflix, Globoplay, HBO Max, Apple TV+, Prime Video e Disney com canais de tv aberta e por assinatura em uma única experiência.
“Nós sempre buscamos ampliar os benefícios dos nossos serviços e incluir mais duas grandes plataformas de streaming na nossa oferta é mais uma prova de como colocamos isso em prática. Agora podemos dizer que somos um dos maiores hubs de conteúdo do Brasil e do mundo. Unimos conectividade e conteúdo em uma proposta única, atendendo os anseios dos clientes e fortalecendo indicadores-chave do negócio, ao mesmo tempo em que reforçamos o diferencial da Claro tv+ de concentrar todos os streamings em um só lugar, ativados e acessados pelo mesmo controle remoto. Acreditamos que inovar não é apenas lançar novos produtos, mas também aprimorar continuamente o que já oferecemos, com benefícios relevantes para o nosso cliente”, disse o diretor da Claro tv+, Ricardo Falcão.
Além do Prime Video, a assinatura contempla outros serviços da Amazon como Prime Gaming, Amazon Music e frete grátis nas entregas do e-commerce.
Leia também
• Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda (13)
• Minha Casa Minha Vida passará por atualização em faixas de renda e teto de preços de imóveis
• Senado aprova projeto que facilita portabilidade de conta-salário entre bancos
Confira abaixo os novos planos da operadora:
|Plano
|Mensalidade
|Descrição
|Claro tv+ Box
|R$ 119,90
|Opção mais completa, inclui decodificador, controle e comandos de voz da Alexa. Economia de até 55%.
|Claro tv+ App
|R$ 99,90
|Acesso através de TV conectada ou outros dispositivos compatíveis.
|Claro tv+ Streamings
|R$ 69,90
|Plano exclusivo para clientes Claro, reúne 5 streamings (Netflix, Apple TV+, etc.). Economia de 46%. Não inclui canais lineares.
Assinantes que já tenham contas nessas plataformas podem migrar suas assinaturas para a Claro, mantendo perfis, recomendações e histórico de consumo. Basta cadastrar o mesmo e-mail na hora de ativar os serviços pela Claro.