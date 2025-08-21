A- A+

Investimento Claro investe R$ 1 bilhão em plataforma de cloud e mira pequenas e médias empresas Em visita à Folha de Pernambuco, executivos explicaram o novo investimento, voltado em soluções digitais para PMEs e startups

A Claro está ampliando sua presença no mercado corporativo com um investimento de R$ 1 bilhão na plataforma Claro Cloud. O anúncio marca também a consolidação da estratégia da operadora de unificar sob uma única marca, a Claro Empresas, todo o legado da Embratel, adquirida em 2014 e que deixou de ser utilizada comercialmente em abril deste ano.

A Claro Cloud concentra soluções de players globais como AWS, Oracle e Huawei, além de ferramentas próprias. Com interface única e de fácil navegação, a plataforma contribui para que as empresas com uso intensivo de serviços em nuvem possam fazer uma gestão mais inteligente, dentro de um ambiente pré-configurado, que adiciona camadas de segurança extras e entrega ferramentas para acompanhar os custos de nuvem de forma prática.

A proposta é simplificar a jornada digital de empresas de diferentes tamanhos.

“Oferecemos economia, segurança e flexibilidade, tirando do cliente preocupações com escala, investimento em ativos e negociação com fornecedores. Mas não paramos por aí. Também temos soluções em segurança e um portfólio digital bastante amplo. Muitas vezes as pessoas associam a Claro apenas a voz ou dados, mas oferecemos também ferramentas de gestão, colaboração, armazenamento, monitoramento, ERP, entre outros serviços digitais”, afirmou a CEO da Unidade de Pequenas e Médias Empresas da Claro, Roberta Godoi, que visitou a Folha de Pernambuco, ontem, acompanhada do diretor regional da empresa no Nordeste, André Peixoto.

A executiva explicou que a divisão da operação em duas frentes, uma para grandes empresas e governo, e outra para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), reflete o peso desse segmento para a economia brasileira.

“As pequenas e médias empresas são a força motriz da nossa economia. Não podemos tratá-las da mesma forma que tratamos grandes corporações, mas elas precisam, cada vez mais, de soluções que já estão consolidadas entre grandes empresas — e é isso que estamos trazendo para elas.”

Além de reduzir custos, a companhia aposta em escalabilidade e inteligência artificial para ajustar recursos sob demanda. “Se uma empresa não tem nada em cloud, nós fazemos um diagnóstico inicial para entender suas necessidades atuais e projetar o crescimento futuro, oferecendo uma solução sob medida”, explicou.



Hub

Outro movimento da operadora é a criação do Hub de Soluções Digitais, que funciona como marketplace para contratação de serviços como e-mail, ERP, ferramentas de colaboração e armazenamento. Startups também poderão disponibilizar suas soluções na plataforma, ampliando alcance junto à base de clientes da Claro.

Segundo o diretor regional da Claro no Nordeste, André Peixoto, esse ecossistema é uma das apostas para fortalecer a digitalização no país. “Temos uma agenda no Porto Digital nesta sexta-feira. Dá para a gente fazer muita coisa aqui em termos de parceria, ajudar em serviços. O espectro não é só empresas, é também serviço de cidades e tecnologia”, destacou.

O executivo acrescentou que a operadora tem uma presença robusta na região. “No Nordeste, temos uma presença muito forte. A Claro é líder em móvel, TV e banda larga, com atuação em todas as capitais e em diversas cidades. Isso aumenta nossa responsabilidade em continuar oferecendo qualidade e ampliando nossa infraestrutura. Também temos uma característica que nos diferencia: equipes locais, como a minha, que conhece a cultura e as necessidades específicas da região. Isso faz toda a diferença para atender bem os clientes”, disse.

