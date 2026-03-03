A- A+

LUXO Classe G para o céu: Helicóptero luxuoso de R$ 75 milhões da Mercedes-Benz é lançado em São Paulo Parceria com a Airbus apresenta aeronave executiva inspirada no icônico utilitário da marca alemã, com cabine de alto padrão e foco no mercado premium

Um helicóptero que mistura engenharia aeronáutica e design automotivo de alto luxo acaba de chegar ao mercado, e o primeiro exemplar já tem dono no Brasil. Avaliado em cerca de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 75 milhões), o novo ACH145 Mercedes-Benz Edition foi apresentado mundialmente em São Paulo e entregue ao primeiro cliente global, cuja identidade é mantida em sigilo.

Resultado de uma parceria entre Airbus e Mercedes-Benz que dura mais de uma década, o modelo leva para a aviação executiva elementos típicos da fabricante alemã. A proposta é transportar para o ar a mesma experiência associada aos veículos de luxo da marca, especialmente o icônico Classe G.

Segundo Frederic Lemos, head da Airbus Corporate Helicopters, o projeto reflete a evolução do setor de aviação privada. Em entrevista à Forbes Brasil, o executivo descreveu o helicóptero como “o coração da aviação privada executiva”. A cabine foi totalmente redesenhada com base na filosofia de design “Sensual Purity”, característica da Mercedes-Benz, buscando aproximar o ambiente interno ao padrão encontrado nos automóveis da montadora.





Ronald Koning, CEO da Mercedes-Benz Brasil, afirma que a proposta foi levar ao helicóptero a experiência associada ao utilitário de luxo da marca. Elementos inspirados no Classe G aparecem no interior, com uso de madeira, linhas típicas do design automotivo e combinações de cores semelhantes às dos veículos da fabricante.

Parceria entre aviação e indústria automotiva

A colaboração entre Airbus e Mercedes-Benz começou em 2010 e é considerada pioneira ao unir design automotivo ao desenvolvimento de aeronaves. Desde então, 26 unidades do ACH145 Mercedes-Benz Edition foram entregues no mundo.





Airbus ACHI45 Mercedes-Benz Edition Foto: Divulgação

A nova geração incorpora melhorias técnicas da plataforma H145, um dos modelos mais importantes da Airbus no segmento executivo. O helicóptero oferece configurações de quatro a oito assentos e passa a contar com seis conceitos exclusivos de design interior, que podem ser personalizados pelos clientes.

O modelo também recebeu avanços operacionais. A versão de cinco pás promete voo mais suave, maior conforto e aumento de 150 quilos na capacidade de carga útil. De acordo com a Airbus, o H145 é o helicóptero bimotor mais vendido da categoria na última década, com cerca de 1.800 aeronaves em operação e mais de 8,6 milhões de horas de voo acumuladas.

Brasil como mercado estratégico

A escolha de São Paulo para o lançamento global do novo helicóptero reflete a importância do país para o setor. Na avaliação de Lemos, a cidade reúne um dos ecossistemas mais intensos do mundo para operações de aviação executiva com helicópteros.

Em 2025, a Airbus Corporate Helicopters vendeu 92 aeronaves voltadas à aviação privada e de negócios. Nos últimos quatro anos, 60 delas foram comercializadas no Brasil, movimentando cerca de US$ 370 milhões. O país figura ao lado de Estados Unidos e Europa entre os principais mercados globais do segmento.

Hoje, há 35 helicópteros ACH145 em operação no Brasil, cinco deles na versão Mercedes-Benz. A demanda se concentra principalmente no eixo São Paulo–Rio, mas também cresce no Sul e em regiões ligadas ao agronegócio, onde empresários utilizam a aeronave para encurtar deslocamentos entre cidades e propriedades.

Para a Airbus, o novo modelo reforça esse perfil de cliente. Executivos e famílias acostumados a veículos de alto padrão podem replicar no transporte aéreo a mesma linguagem estética e o mesmo nível de conforto encontrados nos carros da marca alemã. O resultado, nas palavras do executivo, é um helicóptero pensado para “chegar a qualquer lugar” — combinando performance, exclusividade e design.

