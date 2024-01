A- A+

CONCURSO NACIONAL UNIFICADO Classificados na lista de espera do concurso poderão ser chamados para contratos temporários Edital foi divulgado nesta semana pelo Ministério da Gestão

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta quarta-feira uma outra novidade em relação aos contratos temporários de órgãos e entidades da União. As pessoas no cadastro de reserva do Concurso Nacional Unificado, batizado de “Enem dos Concurso”, poderão ser convocadas para suprir eventual necessidade de contratação por tempo determinado.

O edital do concurso foi divulgado nesta quarta.

A regras vale para os candidatos que tiveram nota de classificação mas não ficam dentro das vagas disponíveis. A justificativa é que isso dá agilidade às contratações temporárias, que podem demorar até 1 ano para serem efetivadas.

Por outro lado, se a pessoa no cadastro reserva tiver contrato temporário e for convocada para a vaga permanente, ele pode desistir do primeiro cargo e assumir o segundo.

— Eles vão poder ocupar essas cargos temporários e continuam lá na fila de espera para para os cargos permanentes — explicou Alexandre Retamal, atual diretor de logística no MGI.

Os 21 órgãos que aderiram a esse certame vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio. Há salários de até R$ 23 mil. O impacto orçamentário anual será de R$ 2 bilhões com a entrada dos novos servidores.

