FORTUNA Clemente Del Vecchio: Entenda de onde vem fortuna do mais jovem bilionário do mundo Italiano Clemente Del Vecchio é herdeiro do fundador da Luxottica, tradicional marca de óculos

A Forbes divulgou nesta segunda-feira (30) a sua mais recente lista atualizada com os maiores bilionários do planeta. Nela, chama a atenção o nome de Clemente Del Vecchio, que, com apenas 19 anos de idade, é o mais jovem a entrar no seleto grupo, com fortuna estimada em 3,8 bilhões de dólares (cerca de R$ 19,1 bilhões).

O dinheiro do jovem, porém, é resultado da herança que ele recebeu após o falecimento do seu pai, Leonardo Del Vecchio, fundador da Luxottica, maior marca de óculos do mundo. Ele morreu em junho do ano passado, aos 87 anos, deixando uma herança milionária a ser dividida entre a viúva dele e seus seis filhos, entre eles Clemente, o caçula.

O jovem se tornou dono de uma participação na Delfin, holding que também possui ações dos bancos italianos Mediobanca e UniCredit, da seguradora Generali e da incorporadora imobiliária Covivio, segundo a CNN. Clemente ocupa a posição 818 da lista da Forbes, mesma onde estão os seus irmãos Luca (de 21 anos), Leonardo (de 27), Paola (de 61), Marisa (de 64) e Claudio (de 66).

A atuação das empresas de Del Vecchio está centralizada na indústria de óculos, sendo a responsável por produzir os modelos das principais grifes do mundo, como Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Oakley, Prada, Giorgio Armani, entre outras.



A empresa foi criada em 1961 e está sediada na cidade de Milão, na Itália. Segundo a Forbes, Del Vecchio era a 52ª pessoa mais rica do mundo na lista de bilionários, com fortuna total estimada em cerca de US$ 25 bilhões (R$ 125,9 bilhões) na época de sua morte.

Del Vecchio foi enviado para um orfanato quando tinha apenas 7 anos de idade após sua mãe, que era viúva, não ter mais condições financeiras de sustentar seus 5 filhos. Ainda de acordo com a Forbes, aos 14 anos, Del Vecchio começaria a trabalhar em uma fábrica de peças de automóveis e óculos, onde ele perdeu parte de um dedo da mão.

