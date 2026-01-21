A- A+

Cliente do Will Bank? Tire dúvidas sobre saldo, investimentos e faturas em aberto após liquidação

O Banco Central decretou nesta quarta-feira a liquidação extrajudicial da Will Bank, instituição financeira controlada pelo Banco Master, que entrou em liquidação em 18 de novembro.

Com a medida, as operações do banco são interrompidas, e milhões de clientes passam a ter dúvidas sobre o acesso ao dinheiro, investimentos e débitos em aberto.

Veja a seguir respostas para as dúvidas mais comuns sobre o caso:

O que é uma liquidação extrajudicial?

A liquidação extrajudicial é um regime especial aplicado pelo Banco Central (BC) quando uma instituição financeira não tem mais condições de operar. Nesse processo, as atividades do banco são interrompidas, seus bens são arrecadados e vendidos, e os recursos obtidos são usados para pagar credores, seguindo uma ordem legal de prioridade.

Na prática, a liquidação leva o Will Bank a deixar de funcionar. Contas correntes e de pagamento são bloqueadas, cartões de crédito são suspensos e as chaves Pix perdem validade, já que a instituição perde acesso aos sistemas de pagamento.

O que acontece agora?

Com a liquidação, um liquidante nomeado pelo Banco Central assume a administração do banco. Cabe a ele levantar todos os créditos e débitos da instituição, organizar a lista de credores e conduzir os pagamentos conforme as garantias existentes, como a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Tenho dinheiro em conta e/ou investimentos. E agora?

Os valores mantidos em conta-corrente digital ou aplicados em produtos como CDB, RDB, LCI, LCA e poupança do Will Bank estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, até o limite de R$ 250 mil por CPF, considerando cada instituição financeira.

Com a liquidação, o dinheiro fica temporariamente indisponível. O ressarcimento será feito pelo FGC após o liquidante enviar a relação de credores. O cliente deverá se cadastrar no aplicativo oficial do FGC, confirmar seus dados e indicar uma conta em outro banco para receber os valores. Após essa etapa, o pagamento costuma ocorrer em poucos dias úteis, a partir da liberação no sistema do fundo.

E quem tinha cartão de crédito?

Os cartões do Will Bank deixam de funcionar para compras presenciais e online. A suspensão ocorre porque a instituição perdeu acesso ao arranjo de pagamentos da Mastercard.

As compras já realizadas, no entanto, continuam válidas e precisam ser pagas. As faturas devem ser quitadas normalmente para evitar cobrança de juros ou negativação. Como o aplicativo do banco pode apresentar instabilidades, os boletos e orientações de pagamento tendem a ser enviados por e-mail ou disponibilizados pelo liquidante responsável.

O que fica bloqueado imediatamente?

Deixam de operar os seguintes serviços:

Pix, transferências e TEDs

Saques em caixas eletrônicos

Novas compras com cartão

Movimentações pelo aplicativo

O acesso ao app pode permanecer apenas para consulta de informações, sem possibilidade de movimentação financeira.

