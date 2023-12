A- A+

CAMPANHA REAGE Clientes da Agência de Empreendedorismo de PE podem regularizar parcelas em atraso até dia o 28 Com taxas e benefícios especiais, campanha visa alcançar um total de quase 2 mil contratos inadimplentes, o equivalente a cerca de 2,5 mil pessoas

A campanha Reage, iniciativa da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) que visa regularizar parcelas em atraso de clientes da agência de fomento, com taxas e benefícios especiais, facilitando a retomada do acesso ao mercado de crédito, segue até o dia 28 deste mês.

Com taxas e benefícios especiais voltados tanto para pessoas físicas quanto para Microempreendedores Individuais (MEI), a campanha visa alcançar um total de quase 2 mil contratos inadimplentes, o equivalente a cerca de 2,5 mil pessoas.

Entre os atendimentos realizados estão desde simulações de quitação, até informações sobre o débito e outras detalhando as condições da campanha Reage propriamente dita. Quem pode aderir a esta iniciativa são empreendedores com contratos em aberto com a agência estadual de fomento, inscritos em cadastros de inadimplentes, há mais de um ano.

Além de reduzir o endividamento, eles terão a oportunidade de facilitar a retomada do acesso ao mercado de crédito. Segundo o superintendente de Análise de Crédito e Cobrança da AGE, Bruno Queiroz, é uma oportunidade de retirada dos nomes dos clientes dos órgãos de proteção ao crédito, acessando novos créditos, melhorando seu empreendimento e desenvolvendo a economia em sua cidade.

Peça publicitária de divulgação da prorrogação da campanha da AGE

“Esse programa de renegociação de clientes da AGE que estão em pendência, o “Reage”, foi lançado desde 20 de novembro. Ele visa atender os clientes com parcelas em atraso há mais de um ano junto à nossa instituição. Quem desejar liquidar o contrato, terá descontos de até 100% de juros e multa de seu contrato. Já na renegociação, poderá conseguir descontos de até 70% nos juros e na multa, podendo dar entrada de até 5% no valor do saldo remanescente e dividir em até 24 vezes esse saldo. A taxa de juros será a do contrato original”, esclarece Bruno Queiroz.

Condições

A AGE é uma instituição financeira do Governo de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedepe), e oferece para os seus clientes com contrato em atraso por mais de 360 dias, desconto de até 100% nos débitos de juros e multa, para pagamentos à vista.

Já os empreendedores que optarem por um refinanciamento, terão um desconto de até 70% de juros e multa, com parcelamento de até 24 meses. A entrada, neste caso, será de, no mínimo, 5% do valor da dívida.

Com a Reage, a expectativa da agência de fomento do Estado é a de recuperar, aproximadamente, R$ 7,9 milhões, de um valor de R$ 9,6 milhões em débitos. Esse panorama é esperado caso a totalidade dos clientes em prejuízo aceitem as condições de quitação e/ou renegociação, regularizando, assim, a sua situação.

Para mais informações, o empreendedor deve entrar em contato com a AGE pelo telefone (81) 3183-7450 ou pelo e-mail [email protected].

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco é uma instituição financeira de economia mista da administração indireta do Governo de Pernambuco, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo à Sedepe. Tem como missão promover e financiar o empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado. Para mais informações, clique no link.

