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ÁGUA E ESGOTO Clientes da Aqua Pernambuco podem obter código para concluir cadastro por WhatsApp Concessionária assumiu, nesta segunda-feira (23), serviços de distribuição de água no estado

A concessionária Aqua Pernambuco orientou os clientes a utilizarem o WhatsApp, pelo número 0800.772.0001, para obter o Código do Cliente (CDC) e concluir o cadastro no site da empresa.

A Aqua, formada pelas empresas Acciona e BRK, assumiu nesta segunda-feira (23) a distribuição de água em 151 municípios do estado e no arquipélago de Fernando de Noronha após a concessão dos serviços da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

A companhia ressalta que não é necessário esperar a chegada da nova fatura, já no padrão da Aqua, para solicitar o código.

Com o início da operação dos serviços pela concessionária, foram disponibilizados novos canais de atendimento à população. A empresa contará com uma Agência Virtual, acessível pelo aplicativo e pelo site oficial.

Para obter o CDC, os consumidores devem entrar em contato pelo 0800, que também funciona como canal de atendimento via WhatsApp. Em ambos os casos, será necessário informar o número de CPF. Ainda de acordo com a companhia, os dados dos clientes da Compesa serão migrados automaticamente para a Aqua.

O atendimento presencial também será mantido e ampliado, com mais de 300 pontos físicos distribuídos pelos municípios atendidos, incluindo unidades dos Correios.

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