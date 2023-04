Clientes da Neoenergia poderão monitorar consumo de energia em tempo real; saiba como participar

A- A+

Consumidores residenciais poderão monotirar o seu consumo de energia em tempo real. Para isso, é preciso manifestar seu interesse pelo site site www.meuconsumoneoenergia.com.

A iniciativa, da Neoenergia Pernambuco, prevê que 200 clientes sejam beneficiados e recebam, gratuitamente, o equipamento que possibilita acesso à plataforma de acompanhamento.

As inscrições serão realizadas por lotes até o preenchimento das vagas. Após encerramento de cada lote, os clientes interessados poderão cadastrar seus contatos no site para notificação da data de abertura de novos lotes.

Para participar, os interessados precisam cumprir algumas condições: estar adimplentes com a distribuidora, serem consumidores residenciais com ligação bi ou trifásicas com consumo mínimo de 200 kWh/mês e terem bom sinal de wi-fi no medidor de energia.

“Este projeto foi desenvolvido para que os clientes possam se conscientizar sobre o consumo de energia elétrica, contribuindo com a redução do desperdício. O uso de equipamentos mais eficientes e a mudança de hábitos na sua utilização pode reduzir o valor da conta de energia”, destacou a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Quem for contemplado, poderá acompanhar o monitoramento tanto pelo site quando por um aplicativo, desenvolvido pela Neoenergia Pernambuco em parceria com uma startup.

“O projeto piloto consiste em uma solução baseada em software e hardware para o monitoramento e análise do consumo de energia elétrica em tempo real, utilizada como uma ferramenta educativa, focada em feedbacks mensais, semanais e diários para proporcionar conteúdo sobre eficiência energética, alertas e dicas, capacitando consumidores com melhores práticas de eficientização do consumo”, explica o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

Como funciona o monitoramento

O monitoramento é realizado por meio de um equipamento instalado no medidor de energia da unidade consumidora conectado à internet do cliente, os dados elétricos são disponibilizados para uma plataforma em nuvem que, por meio de interface web e mobile, fornece ao usuário informações detalhadas como horário de maior consumo, segregação do consumo de alguns equipamentos (refrigeradores, chuveiro elétrico e ar-condicionado), projeção do valor da próxima fatura, entre outras funções.

Orientações e alertas também serão enviados por e-mail e rede social para os cadastrados. Isso dá uma gama de informações ao usuário, como previsão de custo de sua conta e antecipação de gastos inesperados. Dessa forma, é possível um planejamento do consumo da energia.

Veja também

exportações Governo federal amplia acesso de exportadoras a financiamentos do Proex