BRASIL Clientes de diferentes bancos apontam instabilidade no Pix na manhã deste sábado (7) Segundo relatos em redes sociais, clientes não conseguiram fazer transferências

Clientes de diferentes bancos, como Inter, Nubank, Bradesco e Itaú, que tentaram utilizar o Pix, na manhã deste sábado, relataram problemas no sistema de pagamentos do Banco Central. No site de reclamações de problemas digitais, o Downdetector, houve um pico de reclamações a partir das 10h30, chegando a mil reclamações perto das 11h.

Na plataforma de buscas do Google, o Trends, houve também aumento nas buscas se os aplicativos dos bancos e o PIX havia caído no mesmo horário das reclamações do Downdetector. Entre alguns relatos em redes sociais, usuários reclamam de dificuldades para fazer transferências e pagamentos.





A um cliente que teve problemas, o Itaú respondeu com a seguinte mensagem: "Olá! Pedimos desculpas pelo transtorno. O sistema de PIX está com intermitência em todo o mercado, devido a uma instabilidade na infraestrutura do Banco Central".

Procurado, o Banco Central informou que não havia nenhum posicionamento sobre problemas no Pix até o momento.

