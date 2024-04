Clientes do BNB têm até o próximo dia 24 para obter até 90% de desconto na regularização de dívidas

A- A+

Segue até 24 de abril o prazo para clientes do Banco do Nordeste (BNB) aderirem às condições oferecidas pela instituição para renegociação de dívidas em atraso. Em caso de quitação da dívida, os descontos chegam a 90%. Para parcelamentos, o vencimento final fica para novembro de 2032, havendo ainda a regularização do cadastro do cliente junto ao Banco. Entre os públicos beneficiados, mais de 500 mil são agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais.

Os benefícios estão sendo concedidos a pessoas físicas e jurídicas com dívidas contratadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) há mais de sete anos e que enfrentaram problemas para honrar as parcelas. Essas condições são válidas no âmbito da Lei 14.554. Enquadram-se os financiamentos realizados antes de 24 de abril de 2016 e que estão em situação de inadimplência desde 31 de outubro de 2021.

Ao aderir à campanha, o cliente tem seu saldo devedor recalculado com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além disso, está sendo oferecido bônus de adimplência de até 50% sobre o valor principal renegociado. Ainda no caso de renegociação, os novos encargos serão os mesmos praticados para novas operações com recursos do FNE, e o pagamento será realizado em parcelas mensais (operações não rurais) e anuais (operações rurais). Em caso de quitação, os descontos são de 60% a 90%. Para isso, o pagamento precisa ser feito à vista.

“Ressaltamos essa excelente oportunidade aos clientes que enfrentam dificuldades financeiras, especialmente aqueles ligados ao setor agrícola. O prazo já está se extinguindo e todos os colaboradores do Banco, em nossas agências de relacionamento, estão comprometidos em viabilizar soluções que beneficiem nossos clientes, contribuindo para a retomada econômica e o equilíbrio financeiro desses empreendedores", afirma o superintendente do BNB em Pernambuco em exercício, Hugo Queiroz.

