INTERNET BANKING Clientes do Bradesco relatam dificuldades para acessar os serviços do banco nesta segunda-feira (11) Aplicativo da instituição financeira apresenta mensagem sobre falha nos serviços

Segundo maior banco do país, o Bradesco apresentou falhas na operação na noite desta segunda-feira (11). Por meio das redes sociais, os clientes da instituição financeira relataram dificuldades para realizar transações financeiras por meio do aplicativo do banco.

De acordo com o Downdetector, plataforma especializada em identificar falhas no funcionamento de aplicativos, os problemas com o acesso ao banco começaram a ser relatados por volta das 17h10. Até às 21h, as reclamações continuaram sendo registradas.

Com alguns serviços fora do ar, os clientes do banco encontram dificuldades para realizar pagamentos. No aplicativo, uma mensagem é exibida na tela informando que o serviço de pix não está funcionando. A mensagem apresenta para os usuários a opção de realizar os pagamentos via DOC ou TED.

Mensagem no aplicativo alerta sobre falha na operação | Foto: Reprodução

Nas redes sociais, o banco tem orientado os clientes a tentar refazer a operação em alguns momentos. No entanto, nenhuma previsão sobre a volta dos serviços foi estabelecida.

Essa é a segunda vez em cerca de duas semanas que o aplicativo do banco apresenta falhas. No dia 27 de novembro, alguns clientes foram surpreendidos ao encontrar as contas zeradas ou negativadas.





