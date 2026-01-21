A- A+

LIQUIDAÇÃO DO WILL BANK Clientes do Will Bank se queixam de falta de informação e acesso ao dinheiro após liquidação Banco chegou a limitar comentários em postagens que estavam recebendo uma série de reclamações de clientes

A liquidação do Will Bank, decretada pelo Banco Central nesta quarta-feira (21), pegou de surpresa usuários do banco digital.

Muitos clientes relatam estar "no escuro", sem conseguir informações oficiais sobre como podem acessar o dinheiro e realizar transações rotineiras, como pagamento de contas via Pix, através do aplicativo.

No perfil oficial do Will Bank no Instagram, clientes relatam dificuldades para acessar os serviços da instituição.

Nos comentários das publicações, eles chegam até a trocar informações entre si na tentativa de se orientar diante das falhas. Há, inclusive, relatos de usuários compartilhando informações sobre a liquidação do banco para tentar ajudar outros clientes.

Diante de uma série de relatos de indisponibilidade do serviço e clientes demonstrando preocupação com o seu dinheiro, o perfil do Will Bank no Instagram limitou os comentários em boa parte das publicações recentes.

Sem acesso ao Pix, clientes têm compras interrompidas

Um comentário publicado por um cliente na manhã desta quarta-feira expressa a frustração com a falha no serviço. “Tive que ir embora do mercado por isso”, escreveu.

Na véspera da liquidação do banco, clientes já enfrentavam problemas para realizar transações. Na terça-feira, a bandeira de cartões Mastercard confirmou a interrupção de transações com cartões de crédito e débito do banco digital.

Ontem, outra cliente relatou dificuldades para concluir pagamentos. “Eu estava no mercado, ia fazer o Pix e não entrava, e até agora não voltou à normalidade”, afirmou. Já outros usuários indicaram instabilidade a partir desta quarta-feira. “Ontem eu ainda consegui, hoje não estou conseguindo”, disse.

O banco chegou a responder algumas mensagens dos usuários até a segunda-feira, antes do comunicado do Mastercard e da liquidação.

"Não está passando hoje em nenhum lugar", escreveu uma usuária, que recebeu uma resposta do banco na postagem.

"Entendo sua frustração. Estou lidando com uma instabilidade que afeta o uso do cartão e peço perdão. As demais funções da sua conta, Pix e pagamento de boletos seguem disponíveis. Essa questão está sendo tratada com prioridade. Estou acompanhando tudo de perto", escreveu a empresa.

O que diz o Will Bank?

O Will Bank foi procurado pela reportagem do GLOBO, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

