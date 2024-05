A- A+

Conta atrasada Clientes podem negociar dívidas da Neoenergia no Desenrola Brasil até a próxima segunda (20) Esta é a última oportunidade para os pernambucanos aproveitarem as condições e benefícios oferecidos pelo programa

Os clientes que atendem aos pré-requisitos do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, têm até a próxima segunda-feira (20) para negociar com a Neoenergia Pernambuco os débitos referentes a faturas de energia com até 90% de desconto e/ou parcelar a dívida em até 60 vezes.

Estão aptas a participarem da negociação pessoas que possuem renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no CadÚnico, e que possuem débito negativado entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Esta é a última oportunidade para os pernambucanos aproveitarem as condições e benefícios oferecidos pelo programa.

Considerando o somatório das dívidas financiadas, poderá ser negociado até R$ 5 mil por devedor. O consumidor terá a possibilidade de parcelar o débito em até cinco anos, sem necessidade de entrada, e com o vencimento da primeira parcela 30 dias após a efetivação da negociação.

O processo de negociação é realizado digitalmente, por meio do site do Desenrola. Os clientes devem ter cadastro na plataforma GOV.BR e possuir uma conta nível Bronze, Prata ou Ouro. A conta é gratuita e necessária para comprovar a identidade do cidadão.

As negociações do Desenrola também estão sendo oferecidas pela Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte; Neoenergia Coelba, na Bahia; Neoenergia Brasília, no Distrito Federal; e Neoenergia Elektro, em São Paulo.

Já os clientes que não se encaixam no perfil do programa poderão parcelar seus débitos com a Neoenergia em até 21 vezes no cartão de crédito. Esta opção é oferecida pela empresa.

