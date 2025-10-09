Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tarifa social

Clientes poderão solicitar inclusão na Tarifa Social de Energia Elétrica em Machados

Ação no município é coordenada pela Neoenergia e ocorre nesta quinta (9) e sexta (10)

Reportar Erro
Unidade móvel da NeoenergiaUnidade móvel da Neoenergia - Foto: Divulgação

Clientes da Neoenergia Pernambuco no município de Machados, no Agreste, poderão  solicitar os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), nesta quinta (9) e sexta-feira (10). 


A ação conta com uma unidade móvel da distribuidora que estará estacionada em frente ao Mercado Multicultural da cidade, das 9h às 17h, na quinta; e das 9h às 16h, na sexta, oferecendo todos os serviços comerciais disponíveis em uma loja tradicional.
 
O benefício da TSEE é concedido para consumidores que estejam devidamente inscritos no programa e que tenham consumo mensal de até 80 kWh, conforme as regras estabelecidas pelo Governo Federal.
 

Leia também

• Programa "Luz do Povo" é sancionado e vai garantir energia mais barata para os brasileiros

• Com olho em 2026, Lula sanciona nova tarifa social de energia e amplia benefício para 60 milhões

• Neoenergia amplia alcance de programa que troca recicláveis por descontos na conta de energia

 

A concessão da tarifa se dá em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município. No Cras, os moradores poderão realizar a inscrição, atualização ou recadastramento do Número de Identificação Social (NIS) ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC).


Após obter ou atualizar o NIS ou BPC no Cras, os consumidores devem se dirigir à unidade móvel da Neoenergia para efetivar o cadastro na TSEE. O desconto será aplicado automaticamente na próxima fatura de energia, garantindo alívio imediato no orçamento das famílias beneficiadas.
 
Além da inscrição na Tarifa Social, a unidade móvel também estará disponível para emissão de segunda via de conta, negociação de débitos, solicitação de serviços técnicos e pedidos de nova ligação ou religação.
 
*Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter