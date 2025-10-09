Clientes poderão solicitar inclusão na Tarifa Social de Energia Elétrica em Machados
Ação no município é coordenada pela Neoenergia e ocorre nesta quinta (9) e sexta (10)
Clientes da Neoenergia Pernambuco no município de Machados, no Agreste, poderão solicitar os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), nesta quinta (9) e sexta-feira (10).
A ação conta com uma unidade móvel da distribuidora que estará estacionada em frente ao Mercado Multicultural da cidade, das 9h às 17h, na quinta; e das 9h às 16h, na sexta, oferecendo todos os serviços comerciais disponíveis em uma loja tradicional.
O benefício da TSEE é concedido para consumidores que estejam devidamente inscritos no programa e que tenham consumo mensal de até 80 kWh, conforme as regras estabelecidas pelo Governo Federal.
A concessão da tarifa se dá em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município. No Cras, os moradores poderão realizar a inscrição, atualização ou recadastramento do Número de Identificação Social (NIS) ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Após obter ou atualizar o NIS ou BPC no Cras, os consumidores devem se dirigir à unidade móvel da Neoenergia para efetivar o cadastro na TSEE. O desconto será aplicado automaticamente na próxima fatura de energia, garantindo alívio imediato no orçamento das famílias beneficiadas.
Além da inscrição na Tarifa Social, a unidade móvel também estará disponível para emissão de segunda via de conta, negociação de débitos, solicitação de serviços técnicos e pedidos de nova ligação ou religação.
