A- A+

Pernambuco Clientes que possuem débitos com a Neoenergia podem negociar dívidas na Defensoria Pública do Estado Representantes da empresa estarão no local para audiências de conciliação

A partir desta sexta-feira (10), os clientes da Neoenergia Pernambuco que desejam negociar débitos podem procurar a sede da Defensoria Pública do Estado, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Representantes da empresa estarão no local para a realização de audiências de conciliação.



O atendimento ocorrerá por meio de agendamento prévio, que pode ser realizado presencialmente ou de modo virtual, através do aplicativo Telegram. Aqueles que optarem pela última opção devem enviar uma mensagem de texto com nome completo, CPF, endereço e telefone de contato para o número (81) 9.9488-3026, no horário das 8h às 16h.



Já os que preferirem agendar de modo presencial devem comparecer ao prédio da Defensoria Pública de Pernambuco, localizado na avenida Manoel Borba, n° 640, no edifício Progresso, no bairro da Boa Vista. No espaço, a marcação acontece das 8h às 16h, mas a entrada do público no local é feita somente até as 15h.

As audiências de conciliação ocorrerão todas as sextas-feiras pela manhã. No dia agendado, é necessário apresentar documento oficial com foto, além dos comprovantes de residência e de renda. O objetivo da ação é promover a negociação de dívidas de forma célere e descomplicada.

Veja também

Delivery Cade impõe limite a contratos de exclusividade do iFood com restaurantes