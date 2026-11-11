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Saúde Clindoor investe mais de R$ 1 milhão e amplia atuação no Recife A unidade, localizada no Internacional Trade Center, no Pina, passou de 78 para 218 metros quadrados e ampliou de três para oito o número de salas

A Clindoor — Centro Avançado em Dor e Performance investiu mais de R$ 1 milhão na expansão de sua atuação no Recife, maior polo médico do Nordeste, com a abertura do Centro Avançado de Performance. A unidade, localizada no Internacional Trade Center, no Pina, passou de 78 para 218 metros quadrados e ampliou de três para oito o número de salas. O aporte foi destinado à expansão física, à aquisição de equipamentos e à incorporação de novas abordagens terapêuticas.

A estrutura também ganhou um núcleo odontológico, minibloco cirúrgico e espaços para procedimentos e infusões, diversificando os serviços oferecidos. A novidade integra atendimento multidisciplinar e tecnologias com inteligência artificial para o tratamento, a reabilitação e o preparo físico de atletas e praticantes de atividades físicas, ampliando a oferta de serviços da clínica, que já tem expertise no cuidado de pacientes com dores crônicas.

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A médica Roberta Timóteo e a fisioterapeuta Raíssa Costa estão à frente do empreendimento. Criada há três anos, a Clindoor inicia uma nova etapa de crescimento com a proposta de fortalecer sua presença no mercado nordestino de saúde especializada.

“A proposta é ampliar nosso alcance, oferecendo atendimento para diferentes objetivos, da preparação esportiva à recuperação da mobilidade e da capacidade funcional”, explicou Roberta Timóteo.

De acordo com Raíssa Costa, o diferencial da empresa é a integração entre os profissionais. “As especialidades se comunicam e participam da construção do plano de cuidado. A tecnologia fortalece esse trabalho, oferecendo dados para orientar as condutas e acompanhar a evolução de cada paciente”, disse Raíssa.

*Com informações da assessoria de imprensa.



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