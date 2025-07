Cloudfare lança ferramenta para clientes bloquearem rastreadores de dados para IA

A Cloudflare, empresa de tecnologia que ajuda sites a protegerem e gerenciarem seu tráfego na internet, anunciou nesta terça-feira que implementou uma nova configuração baseada em permissões que permite aos clientes bloquearem automaticamente empresas de inteligência artificial que coletam seus dados digitais — uma medida com implicações para publicadores e para a corrida no desenvolvimento da IA.

Com essa nova configuração, os sites podem bloquear — por padrão — bots on-line que vasculham seus dados, exigindo que o proprietário do site conceda acesso para que o bot colete o conteúdo, disse a empresa.

Antes, quem não fosse identificado pela Cloudflare como hacker ou agente malicioso podia acessar o site e extrair suas informações.

— Estamos mudando as regras da internet em toda a Cloudflare — disse Matthew Prince, CEO da empresa, que oferece ferramentas para proteger sites contra ataques cibernéticos e ajudar no carregamento mais eficiente de conteúdo. — Se você é um robô, agora terá que entrar em uma estrada com pedágio para obter o conteúdo desses publicadores.