A- A+

INVESTIGAÇÕES Cloudflare investiga falhas que derrubaram Zoom, LinkedIn e outros sites Incidente foi o segundo desse tipo a afetar a empresa em menos de três semanas

A empresa de infraestrutura de internet Cloudflare anunciou nesta sexta-feira, 5, que estava investigando uma interrupção que ocorreu pela manhã, derrubando vários sites globais, incluindo LinkedIn, Zoom e outros. Este foi o segundo incidente desse tipo a afetar a empresa em menos de três semanas.

A Cloudflare disse que o problema foi resolvido e que estava "investigando questões com o Painel da Cloudflare e APIs relacionadas".

Usuários na plataforma de mídia social X também relataram problemas ao acessar o site e a falha brevemente interrompeu voos no aeroporto de Edimburgo, na Escócia.

Em novembro, uma interrupção da Cloudflare afetou usuários desde o ChatGPT até o sistema de trânsito de Nova Jersey.

Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Veja também