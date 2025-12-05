Sex, 05 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INVESTIGAÇÕES

Cloudflare investiga falhas que derrubaram Zoom, LinkedIn e outros sites

Incidente foi o segundo desse tipo a afetar a empresa em menos de três semanas

Reportar Erro
Cloudflare, empresa de segurança e infraestrutura digitalCloudflare, empresa de segurança e infraestrutura digital - Foto: Cloudflare/Reprodução

A empresa de infraestrutura de internet Cloudflare anunciou nesta sexta-feira, 5, que estava investigando uma interrupção que ocorreu pela manhã, derrubando vários sites globais, incluindo LinkedIn, Zoom e outros. Este foi o segundo incidente desse tipo a afetar a empresa em menos de três semanas.

A Cloudflare disse que o problema foi resolvido e que estava "investigando questões com o Painel da Cloudflare e APIs relacionadas".

Leia também

• Dez grandes franquias que a Netflix "ganha" na compra da Warner Bros. Discovery

• Netflix vence disputa e avança em processo de compra da Warner por R$ 380 bilhões

• Apple anuncia a saída da diretora jurídica e da chefe de políticas sociais

Usuários na plataforma de mídia social X também relataram problemas ao acessar o site e a falha brevemente interrompeu voos no aeroporto de Edimburgo, na Escócia.

Em novembro, uma interrupção da Cloudflare afetou usuários desde o ChatGPT até o sistema de trânsito de Nova Jersey.

Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Reportar Erro

Veja também

Newsletter